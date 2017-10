"No nos podemos quedar con diez, espero que no se vuelva a repetir"

Cristóbal Parralo tuvo un mal debut en el banquillo del primer equipo del Deportivo: una abultada derrota por 1-4 ante Las Palmas en Copa. El nuevo técnico blanquiazul tenía muy claro cómo quería que jugasen sus hombres pero nada salió bien. "Salimos con la intención de apretar arriba y ser un equipo con las líneas muy juntas pero nos faltó intensidad, agresividad y valentía sin balón".

El conjunto coruñés encajó dos tantos en los primeros quince minutos de partido y se quedó con un hombre menos poco después. "Recibimos el primer gol con errores, el segundo fue parecido y después llegó la expulsión de Juanfran. Intentamos rehacernos en el descanso; sacamos el orgullo, conseguimos un gol y tuvimos situaciones para empatar. Al final el partido se nos hizo largo", analizó Parralo.

Expulsión de Juanfran

"Esa jugada quiero dejarla aparte, y comentarla con el equipo. No nos podemos quedar con diez en momentos tan duros, perdiendo cero a dos. Los compañeros tienen que doblar el esfuerzo y ahora tenemos que intentar recuperarnos bien para el lunes", explicó notablemente molesto el técnico.

A la pregunta de si sabía lo que le había dicho Juanfran al colegiado para merecer la expulsión, Cristóbal reconoció "no lo sé. Pero una vez expulsado sólo piensas en que espero que no se vuelva a repetir. No se puede quedar el equipo con diez ni con otro marcador, pero encima con un 0-2 menos. Hay que acabar todos y remar juntos, nunca en inferioridad", comentó tajante.

Con contundencia también respondió el técnico a si veía en la expulsión de Juanfran la clave de la derrota. "No. La clave es ser más agresivos sin balón y no dar facilidades al rival, no sólo los defensas sino todo el equipo. Hay que ser sólido para ganar partidos".

Después de sus primeros minutos en el banquillo del Deportivo, Parralo pudo tomar nota de muchas cosas: "El partido te deja sacar muchas conclusiones, sobre todo de rendimiento, carácter y personalidad de cada jugador. Te da una guía de por dónde pueden ir las cosas".

Después de tener que jugar con un hombre menos durante toda la segunda mitad y parte de la primera, el entrenador cordobés espera que este esfuerzo extra no pase factura al partido del lunes. "Tenemos que intentar que no afecte. Si algún jugador llega justo hay otros compañeros. Ahora nos pondremos a corregir cosas. No podemos encajar tantos goles, y esto se consigue con trabajo. Hay que ser más sólidos en el campo".

Parralo acaba de aterrizar en el banquillo del primer equipo deportivista pero esta falta de tiempo "no es una excusa para este partido. Tenemos que analizar bien por dónde y por qué están viniendo tantos goles y atajarlo", comentó.

Sobre la titularidad de Tyton, Cristóbal desveló que fue una decisión conjunta: "Es uno de los guardametas que hay en la plantilla y, junto con el entrenador de porteros, consideramos que tenía que jugar él este partido".