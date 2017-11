Cristóbal: "Si somos nosotros mismos, tendremos muchas opciones de ganarles"

Cristóbal mira más al Dépor que al Atlético, su rival de mañana en Riazor. "Un buen resultado ayuda a que todo fluya mejor. Si somos nosotros mismos, les crearemos dificultades y tendremos muchas opciones de ganarlea", avanzó un técnico preocupado por lo que tiene en casa. "No cambia nada de una semana a otra, aunque siempre hay que fijarse en los detalles. Nuestra idea es salir a competir y ganar, aunque nuestro rival es competitivo y difícil. No debemos temerles. Tenemos que potenciar nuestro fútbol y que no se imponga el suyo. Ellos controlan varios registros. Dominan o les dominan y utilizan las transiciones rápidas. Hay que estar concentrados, atentos y no cometer errores".

El técnico elogió la capacidad de trabajo del grupo y que la intensidad haya ido subiendo y lamentó tener que hacer descartes por razones técnicas, pero también reconoció que la fragilidad defensiva sigue siendo su gran preocupación. "Hubo detalles en los que mejoramos y otros en los que aún debemos hacerlo. Volvimos a encajar en el minuto siete. Ojalá el equipo esté firme en defensa y nos ayude ese aspecto en el partido".

El preparador deportivista repetirá once, donde no habrá hueco para Andone. "Si está en la lista es posible. Esta trabajando muy bien. Es difícil dejar a gente fuera, pero la temporada será larga. Si baja la intensidad de uno, entrará otro; estoy contento con la plantilla. Deben entrenarse bien y aprovechar su oportunidad". Cristóbal, que admite que ahora viene un calendario duro, se muestra partidario de dar oportunidades a la cantera, a su Fabril, al que volvió a darle las gracias, pero reconoce que si hubiera menos jugadores en el primer equipo, sería "más fácil" hacerlo.