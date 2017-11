Cristóbal mira hacia dentro

Desde el primer día que llegó Cristóbal acostó al Dépor en el diván. Cada mensaje, cada decisión está encaminada a levantar la autoestima anímica y futbolística de un grupo desnortado. La victoria en Gran Canaria, con remontada incluida, fue un buen punto de apoyo después de la bofetada de la Copa. Su comparencia de ayer antes del duelo ante el Atlético siguió paso a paso el manual de cómo reforzar a un grupo de trabajo. Minimizó la influencia exterior en la posible reacción, centró todo el poder de la metamorfosis en el vestuario y empujó a su equipo a mirarle a la cara a su contrincante de nivel Champions. "Si somos nosotros mismos, les crearemos dificultades y tendremos muchas opciones de ganarles", avanzó antes de ampliar su razonamiento del momento que vive el Dépor, de qué quiere para esta tarde y de cuáles son sus inquietudes. "No cambia nada de una semana a otra, aunque siempre hay que fijarse en los detalles. Nuestra idea es salir a competir y ganar, aunque nuestro rival es difícil. No debemos temerles. Tenemos que potenciar nuestro fútbol y que no se imponga el suyo. Ellos controlan varios registros. Dominan o les dominan y utilizan las transiciones rápidas. Hay que estar concentrados, atentos y no cometer errores".

El técnico elogió la capacidad de trabajo del grupo y que la intensidad haya ido "subiendo" y lamentó tener que hacer descartes por razones técnicas, pero también reconoció que la fragilidad defensiva sigue siendo su gran preocupación. "Hubo detalles en los que mejoramos y otros en los que aún debemos hacerlo. Volvimos a encajar en el minuto siete. Ojalá el equipo esté firme en defensa y eso nos ayude".

El preparador repetirá once, donde no habrá hueco para Andone, aunque él no quiso ser tan contundente en público. "Si está en la lista, es posible. Trabaja muy bien. Es difícil dejar a gente fuera, pero la temporada será larga. Si baja la intensidad de uno, entrará otro; estoy contento con la plantilla. Deben entrenarse bien y aprovechar su oportunidad". Cristóbal, que admite que ahora viene un calendario duro, se muestra partidario de dar oportunidades a la cantera, a su Fabril, al que volvió a darle las gracias, pero reconoce que si hubiera menos fichas en el primer equipo, sería "más fácil" hacerlo.

"Jugamos con bandas, pero no con todo el carril para el lateral. Es una manera de jugar distinta", apuntó sobre la menor proyección ofensiva de Juanfran y Luisinho en el duelo de Gran Canaria.