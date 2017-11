"Es una derrota triste para nosotros, el empate hubiera sido lo más justo"

Luisinho reconoció al terminar el encuentro ante el Atlético la decepción que se respiraba en el vestuario, pero al mismo tiempo subrayó el orgullo de los jugadores por el nivel ofrecido frente a los rojiblancos. "Es verdad que es una derrota triste para nosotros en un partido controlado por nuestra parte", admitió. "En un balón parado, en un detalle, el Atlético consigue los tres puntos. Creo que el empate era más que justo, pero a veces el fútbol no lo es. Hay que levantar la cabeza", añadió.

El defensa portugués destacó que el conjunto blanquiazul supo igualar la intensidad que suele poner el Atlético en los encuentros, pero lamentó que el encuentro terminara decidiéndose en una acción en el descuento después del esfuerzo realizado. "Sabíamos que iba a ser un partido intenso que se iba a resolver en los últimos minutos", confesó el portugués al finalizar el encuentro. Luisinho, sin embargo, insistió en que el equipo no debió consentir el contragolpe que dio origen a la falta con la que Thomas decidió el partido. "No debimos permitir eso", manifestó el lateral sobre una acción en la que él no pudo intervenir porque ya no se encontraba sobre el césped. El defensa se había marchado unos minutos antes debido a unas molestias en el muslo de la pierna izquierda que le obligarán a someterse a pruebas medicas.

A pesar de la derrota, Luisinho apuntó que el equipo ha experimentado una evolución desde el aterrizaje de Cristóbal en el banquillo en sustitución de Pepe Mel. "El equipo está bien, ya lo demostró en Las Palmas", indicó el defensa portugués. "El equipo compitió, fue intenso, por eso tenemos la pena de no puntuar. Tuvimos cerca un punto y lo dejamos escapar al final", insistió.

El defensa destacó que la llegada de Cristóbal les ha proporcionado una pauta de juego sobre la que desarrollar los partidos. "Desde el primer minuto tiene las ideas bastante claras, eso es una gran ayuda para nosotros", indicó. Luisinho también apuntó que Cristóbal también les ha aportado un plus anímico porque todos los futbolistas desean ganarse una oportunidad. "Cuando hay un cambio de entrenador a veces el equipo lo necesita. Sabíamos que no estábamos en un buen momento. La idea es sacar al Deportivo de los puestos de abajo", resumió el portugués acerca del entrenador.

La buena actuación del equipo, sin embargo no sirvió para lograr la segunda victoria con Cristóbal al frente, o al menos un empate que mantuviera los resultados positivos. "El partido estaba bastante equilibrado y se fue en un detalle. Sabíamos que el Atlético es un equipo intenso, pero no nos creó peligro", sostuvo Luisinho. "Nos vamos con un poco de sabor amargo por no poder puntuar", añadió el defensa portugués sobre el resultado de ayer.