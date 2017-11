"Estar siempre en el partido nos dio la posibilidad de ganarlo"

c. pardellas

Simeone grita a sus jugadores ayer en Riazor. c. pardellas

Diego Pablo Simeone elogió el rendimiento del Atlético pese a los problemas que tuvo para sumar los tres puntos en Riazor. "Creo que el equipo respondió muy bien, estuvimos siempre en el partido y lo que nos dio la posibilidad de ganarlo es estar siempre en el partido. Estaba claro que alguna situación iba a aparecer. Apareció la pelota parada y fue un gran gol de Thomas", aseguró el técnico rojiblanco, que vio a su equipo "comprometido" en un "partido duro, difícil, de muchas necesidades". Sobre la falta de aportación goleadora de Griezmann, hizo una lectura positiva y le dio la vuelta a las estadísticas. "Yo miro que en once partidos no hemos perdido. Si tenemos 23 puntos y Griezmann no hizo goles, es buena señal", comentó al respecto el Cholo Simeone.

El entrenador del Atlético se mostró "convencido" de que el conjunto madrileño tiene "más situaciones" y está "jugando mejor que la temporada pasada". Por último, sobre el cambio que introdujo a diez minutos para el final al retirar a Griezmann para meter a Giménez con 0-0 en el marcador explicó que fue para "darle fuerza al equipo". "Ellos tenían un equipo definido con casi cuatro delanteros", añadió en su análisis.