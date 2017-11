El deportivista Schär prevé una "dura batalla" ante Irlanda del Norte

El suizo Fabian Schär confía en superar la eliminatoria de repesca frente a Irlanda del Norte para disputar con su selección el Mundial del año que viene. El central deportivista augura un duelo complicado por el "enorme espíritu de lucha" del rival. La ida se disputará el jueves, a las 20.45 horas, en el Windsor Park de Belfast; y la vuelta, el domingo en Saint Jakob Park de Basilea (18.00 horas). "Va a ser una batalla dura. Creo que los dos partidos van a ser muy igualados. Tenemos que estar listos para una dura pelea y demostrar que merecemos clasificarnos para Rusia", afirmó Schär en declaraciones publicadas por el Belfast Telegraph.

Suiza ganó nueve de los diez encuentros que disputó en el grupo B durante la fase de clasificación. Solo perdió el último partido, 2-0 en Lisboa ante Portugal. Ambas selecciones acabaron empatadas con 27 puntos y la mejor diferencia de goles hizo que el billete directo fuese para los lusos y mandó a la repesca a los helvéticos. Un duro golpe que, según Schär, "no será fácil olvidar". "Otras selecciones ya se han clasificado para el Mundial con menos puntos que los que sumamos nosotros. Ahora tenemos que demostrar que debemos estar en la fase final de la Copa del Mundo".

Sobre las virtudes de Irlanda del Norte, el central del Dépor no solo destaca la capacidad de sacrificio sino también el talento de sus jugadores. "También tienen calidad en el equipo y lo demostraron al clasificarse para la fase final de la Eurocopa 2016", destaca Fabian Schär, uno de los futbolistas del Deportivo que más minutos acumula en este primer tercio de la temporada. Tras no jugar en los últimos dos encuentros de la etapa de Pepe Mel, con Cristóbal Parralo ha regresado a las alineaciones para asentarse en el once como uno de los indiscutibles. En total, ha disputado completos nueve de los once partidos del campeonato de Liga.