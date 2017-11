Valverde, el líder del cambio charrúa

"El día de su debut ante Paraguay mete un gol, pero yo me quedo con otra jugada. Le mete un pase a Cavani que no se había visto aquí en la selección uruguaya en años, desde los tiempos de Forlán". Martín Lasarte, un histórico deportivista y actual técnico de Nacional, se une a esa ola de admiración por las sonrojantes prestaciones futbolísticas y la madurez del deportivista Fede Valverde. A sus 19 años es una realidad y genera aún más ilusión en su país por lo que está por venir. Muchos aficionados ya se lo imaginan en los próximos tres lustros comandando la media charrúa y surtiéndole balones a dos de los mejores delanteros del mundo, Luis Suárez y Edison Cavani.

El Pajarito se ha especializado en romper calendarios y ridiculizar cualquier pauta establecida para el salto a la élite. Campeón con Peñarol sin llegar a la mayoría de edad, salto al Madrid al cumplirla y balón de plata del Mundial Sub-20, ahora busca dar el salto definitivo en el Dépor y Uruguay, donde su seleccionador no quiere esperar y ya le ha entregado el timón de su media.

Y no va a ser un liderazgo cualquiera. Esta apuesta de Tabarez está llamada a cambiar la tradición histórica de medulares charrúas de brega y pierna dura. Ha llegado el fútbol de toque. Primero con él y luego con el juventino Betancur y el neroazurro Vecino. Martín Lasarte apoya esta decisión, que el técnico nacional buscará consolidarse desde el amistoso de mañana ante Polonia camino del Mundial. "Es que antes no había estos chicos...", avanza. "Son elegantes, altos, de buen pie. Sin estos jugadores era difícil hacer este tipo de apuesta. Ante Bolivia (4-2) jugaron los tres y fue un partido precioso".

A Tabarez no le atemoriza la juventud del deportivista Valverde, al Machete tampoco. "Es que no es lo mismo los 19 años de un jugador y los 19 de otro", apunta con énfasis. "No es este el caso, pero Pelé jugó un Mundial con 17; hay que saber diferenciar. Fede ganó un título en Uruguay, fichó por el Castilla y juega en un equipo con solera como el Dépor. Está compitiendo y estoy convencido de que por eso le da ahora Tabarez esa responsabilidad. Cuando debutó como juvenil en Peñarol hubo alguna crítica y me recordó a lo que me pasó a mí con Illarramendi, pero ahora ya es distinto. Superó todo eso, está cada vez mejor y llegará a la cita de Rusia con 20 años; todo cuenta".

Lasarte no pudo seguir en directo el Dépor-Atlético del sábado porque coincidía con el duelo de Nacional ante Liverpool. "Me han dicho que Cristóbal lo colocó más atrás y lo comparto. Jugó con tres, a la antigua. Es donde debe estar, necesita espacio para asociarse, crear y llegar. Juega de un lado para otro, hace desplazamientos en largo. Ese es la matiz que hago porque este año le vi en otras posiciones y ahí no se le aprovecha tanto".

"No lo conozco en exceso, pero cada vez que lo escucho lo noto sencillo, introvertido, haciendo referencia a su familia. Todo eso me gusta", confiesa el histórico central.