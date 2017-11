Bakkali: "Hay equipo para estar entre los diez primeros"

Zakaria Bakkali confía en que el Deportivo confirme su mejoría desde la llegada de Cristóbal Parralo y sea capaz de escalar posiciones e instalarse en una zona más cómoda. "Hay equipo para estar entre los diez primeros", asegura el belga, "más cómodo" con el nuevo dibujo táctico (4-3-3). "Estoy más acostumbrado a jugar así", explica el extremo cedido por el Valencia.

"Tengo mucho que mejorar. He venido aquí para entrenar y mejorar. Con paciencia y tranquilidad todo va a llegar", promete Bakkali. No le obsesiona estrenar su cuenta anotadora porque "cuando llegue el primer gol, llegarán más". Sobre su futuro, asegura que se siente "muy contento" en el Dépor, pero todavía no se plantea qué pasará cuando finalice su cesión en junio. "A final de temporada se verá", contestó el belga.

La plantilla blanquiazul completó esta mañana en Abegondo el penúltimo entrenamiento antes del parón liguero con motivo los partidos de las selecciones nacionales. El portero Rubén Martínez volvió a ejercitarse con el grupo, todavía sin el alta, mientras que Carles Gil y Adrián López continuaron con sus respectivas recuperaciones. También está al margen Luisinho, con molestias en un cuádriceps, y Fede Cartabia, que esta semana está realizando un plan de trabajo individualizado.

Pedro Mosquera dio el susto en la sesión, ya que sufrió un golpe en una rodilla prácticamente en la última acción del entrenamiento. El propio futbolista restó importancia a ese percance camino de los vestuarios.

Cristóbal Parralo organizó esta mañana un partidillo de once contra once marcado por la ausencia de los cinco internacionales que están con sus selecciones: el costarricense Celso Borges, el uruguayo Fede Valverde, el suizo Fabián Schär, y los rumanos Florín Andone y Costel Pantilimon. Mañana, el equipo cerrará la semana de trabajo ejercitándose nuevamente en horario matinal (10.00 horas) en Abegondo.