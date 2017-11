El Dépor solo repitió 'once' dos veces

Cristóbal Parralo apostó por la continuidad en la alineación tras haber saldado con éxito su estreno en Liga en el estadio de Gran Canaria. La victoria y una semana más de trabajo le permitió repetir alineación para recibir al Atlético; algo que su antecesor, Pepe Mel, tardó nueve jornadas en realizar. El madrileño solo repitió una vez el once -en Eibar y en Riazor contra el Girona- después de haber probado hasta ocho equipos distintos.

El entrenador andaluz lo tuvo más sencillo, más allá de que solo lleva dos partidos al frente del equipo blanquiazul -al margen el de Copa-, ya que en su primera presencia en el banquillo el Deportivo venció con solvencia en su visita al La Palmas (1-3). Decidió mantener el once por la buena respuesta de los futbolistas y porque las circunstancias físicas se lo permitieron, tanto en el aspecto positivo, como en el negativo. Los jugaron estaban bien y los que faltaron por lesión seguían siendo baja.

Rubén Martínez y Adrián López, dos de los futbolistas llamados a tener protagonismo en este equipo, todavía no estuvieron en condiciones de entrar en una convocatoria desde la llegada del técnico cordobés, de hecho ambos siguen sus proceso de recuperación. El portero ya está entrenándose con normalidad aunque sin el alta médica y el asturiano continúa trabajando al margen, después de la lesión en un hombro sufrida en el choque contra el Girona, el último partido de Pepe Mel en el banquillo.

Con la vuelta de la Liga, es más que posible que haya novedades, y por lo tanto no repita, en el equipo inicial que visite al Málaga en La Rosaleda el domingo 19 (12.00 horas), sobre todo porque el guardameta de Coristanco habrá recibido el alta; está trabajando con normalidad tras llevar algo más de dos meses de baja. Inició la temporada como dueño de la portería blanquiazul y jugó contra el Madrid y en el campo del Levante, pero el último día del mercado (1 de septiembre pasado), se lesionó en el dedo de una mano.

La baja de Rubén no fue la causa de que Pepe Mel alinease un equipo distinto en la tercera jornada para recibir a la Real Sociedad, pues el madrileño introdujo variaciones también en otras líneas. En ese encuentro, contra la Real Sociedad, se estrenó Tyton, pero el polaco ya no volvería a jugar en la Liga. La entrada de Pantilimon, fichado de urgencia tras la lesión de Rubén, tampoco fue el único cambio en el choque frente al Betis en el Villamarín. En Sevilla Mel dio la alternativa a Navarro, donde disputó su único partido como titular, y formó con Andone y Lucas en punta, entre otros cambios.

No fue hasta la jornada novena cuando el destituido entrenador repitió once, lo hizo además por segunda jornada consecutiva. Una alineación inusual por la presencia de futbolistas como Francis y Albentosa entre los once elegidos. El joven portero nigeriano debutó en Ipurua sin apenas experiencia en Tercera y repitió en la jornada siguiente, en Riazor contra el Girona, como los restantes diez compañeros. Entre ellos el central valenciano, que no se había estrenado hasta Eibar. Sidnei y Schär eran los dueños del centro de la zaga, pero la baja forma y posterior lesión del brasileño llevó a Mel decidirse por Arribas como compañero del suizo. Sin embargo, los fallos de madrileño ante el Espanyol devolvieron el puesto al brasileño.

Y llegó el partido de Eibar, donde no pudo jugar Schär a causa de una lesión. El buen trabajo defensivo del equipo (empató sin goles) le permitió repetir en Riazor frente al Girona. Repitieron todos, incluso Albentosa a pesar de que el defensa suizo ya estaba recuperado, de hecho siguió el partido desde el banquillo. Pero el partido no salió bien, los catalanes vencieron (1-2) y sentenciaron al entrenador madrileño. Con su despido se inició la era de Cristóbal Parralo, que se estrenó en la Copa contra el Las Palmas (1-4), donde formó con un equipo distinto. Ante los canarios, pero en el Gran Canaria, debutó en la Liga con un triunfo concluyente, esta victoria además del buen hacer le decidió a mantener el once contra el Atlético. Solo falló el resultado, que no el comportamiento de los elegidos.