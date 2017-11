El nuevo dibujo ilumina al Dépor

Cristóbal Parralo dirigirá esta mañana en Abegondo el último entrenamiento de una semana atípica, marcada por el parón liguero, en la que ha tratado de afianzar conceptos tácticos con sus futbolistas. El equipo demostró en Las Palmas y contra el Atlético una gran capacidad para plasmar sobre el terreno de juego las ideas del entrenador andaluz. Entre ellas, un nuevo dibujo táctico con el que, aparentemente, sus futbolistas se sienten más a gusto. Ese 4-3-3 por el que apuesta, con tres mediocentros y dos extremos muy abiertos, ha servido para elevar el rendimiento de jugadores como Fede Valverde, Fede Cartabia o Zakaria Bakkali. El belga se siente ahora "más cómodo", porque se trata de un sistema con el que está "más acostumbrado a jugar". "El vestuario siempre ha estado unido, tanto con Mel como con Cristóbal. Básicamente, lo que cambia es la formación", explica.

Prueba de que el Dépor mezcla bien con este dibujo es que Cristóbal dio continuidad el pasado sábado frente al Atlético al mismo once que venía de lograr en Las Palmas la primera victoria de la temporada a domicilio. Salvo en la portería, donde sigue habiendo muchas dudas, las demás líneas se han afianzado, empezando por la defensa, en la que Juanfran y Luisinho continúan siendo indiscutibles, mientras Sidnei poco a poco recupera su mejor versión junto a Schär en el eje de la zaga. En el centro del campo el Dépor ha ganado consistencia al jugar con tres mediocentros, con Guilherme más retrasado, y Borges y Valverde con bastante libertad para intercambiar sus posiciones y llegar a situaciones de remate. En las bandas la mejoría está siendo notable, sobre todo por el gran momento de Fede Cartabia, ahora mismo el jugador más desequilibrante del Deportivo.

También Bakkali desborda, pero en su caso le está faltando un punto más de lucidez para saber elegir la mejor solución cuando llega al área. El belga reconoce que tiene "mucho que mejorar", aunque no cree que esté siendo demasiado individualista: "Si veo un compañero mejor posicionado, le paso. Y si no lo veo y creo que puedo finalizar yo la jugada, pues la acabo". Todavía no ha estrenado su cuenta anotadora con el Deportivo y no es un tema que le obsesione. Lo encara "con tranquilidad" porque "cuando llegue el primer gol, llegará el segundo y el tercero".

Ese tridente ofensivo que desde las bandas lanzan Cartabia y Bakkali se completa en punta con Lucas Pérez, que está aprovechando el paréntesis liguero para acumular entrenamientos con el objetivo de alcanzar lo antes posible su punto óptimo de forma. De momento, Cristóbal no ha contado desde el inicio con Florin Andone y está pendiente de recuperar a Adrián López para tener otro atacante con el que enriquecer la línea ofensiva.

La victoria en el estadio de Gran Canaria y la buena imagen del Dépor ante el Atlético han servido para recuperar confianza de cara al futuro inmediato, en el que tras visitar La Rosaleda el Deportivo se encontrará con un calendario cada vez más complicado, con varios duelos ante equipos grandes. Bakkali asegura que la mejor forma de escalar posiciones es afrontando todos los partidos "como finales que hay que ganar, independientemente de que el rival sea el Málaga, el Atlético o el que sea".

Considera que el Deportivo tiene potencial como para estar bastante más desahogado en la clasificación. Tanto es así, que está convencido de que el conjunto coruñés debe mirar de mitad de tabla hacia arriba. "Tenemos un equipo para estar entre los diez primeros. Hay muy buenos jugadores, futbolistas que están lesionados y que se van a incorporar ahora. Se va a ver la mejoría", pronostica el joven cedido por el Valencia. Está "muy contento" en el Dépor, pero todavía no se plantea si seguirá en A Coruña más allá de junio del año que viene: "A final de temporada se verá".