Cristóbal prueba con Gerard Valentín ante la baja de Juanfran

Juanfran Moreno sufre una "lesión muscular en el semimembranoso de la pierna izquierda", según informó esta mañana el Deportivo. El madrileño no se ejercitó hoy en Abegondo, donde Cristóbal Parralo ensayó con Gerard Valentín en el lateral derecho dentro del teórico once inicial. Según el club, Juanfran está descartado para el partido del domingo en La Rosaleda, por lo que el técnico no podrá dar continuidad al once que presentó ante Las Palmas y Atlético.

En la sesión de hoy en Abegondo no saltó al césped Juanfran, pero sí Fede Cartabia, que realizó todas las tareas con normalidad después de que ayer tuviera que retirarse antes de tiempo por unas molestias en los aductores. Adrián López inició el entrenamiento con el grupo, pero luego siguió con su plan de readaptación al margen de sus compañeros.

La novedad esta mañana en Abegondo fue Fabián Schär, que se unió al grupo tras clasificarse para el Mundial con la selección de Suiza.