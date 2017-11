Doble amenaza en la banda derecha

La semana de trabajo del Deportivo empezó el lunes con buenas noticias para Cristóbal Parralo, satisfecho por comprobar cómo Fede Cartabia y Luisinho Correia completaron el entrenamiento con el grupo después de haber trabajado al margen la semana anterior. Sin embargo, ayer los planes se torcieron para el técnico, ya que la enfermería volvió a poblarse por las molestias musculares del argentino y de Juanfran Moreno. Ambos tuvieron que retirarse a los vestuarios antes de tiempo y son duda para la visita del domingo a La Rosaleda (12.00 horas). El extremo fue el primero en irse a la ducha. Lo hizo en el tramo inicial del ensayo, por culpa de unas "molestias en los aductores", según informó luego el Deportivo. Está "pendiente de evaluación médica" y su concurso ante el Málaga dependerá de cómo evolucione en los próximos días. También corre peligro la participación de Juanfran, obligado a parar mediado el entrenamiento de ayer a consecuencia de "una molestia en el muslo izquierdo, pendiente de pruebas médicas".

Los problemas físicos del lateral y del extremo amenazan con truncar los planes de Cristóbal para formar la banda derecha blanquiazul en el campo del colista. Hasta el momento tanto Juanfran como Cartabia son fijos para el entrenador andaluz. Ya lo eran con Pepe Mel y tras el relevo en el banquillo ambos se han afianzado todavía más en el once elevando su rendimiento, sobre todo el argentino, el mejor jugador del Deportivo en el partido de la pasada jornada frente al Atlético de Madrid. Pese a la derrota, el equipo coruñés fue valiente y punzante en ataque, en gran medida gracias a la gran capacidad de Cartabia para desbordar en el uno contra uno, bien para acabar él mismo las jugadas o para conectar con algún compañero. La incertidumbre sobre el estado físico de los dos titulares en la banda derecha condicionan a Parralo, que venía de repetir ante el Atlético la misma alineación con la que el Dépor ganó en el estadio de Gran Canaria.

Gerard Valentín, que en Liga solo disfrutó de los tres minutos finales frente al Getafe, es el recambio natural de Juanfran en caso de que el madrileño finalmente no pueda competir. Para el puesto de extremo, en el que podría ser baja Cartabia, Cristóbal dispone de un abanico más amplio de posibles sustitutos, incluso en el caso de no poder contar tampoco con Adrián López, quien todavía trabaja al margen del grupo. Bruno Gama y Borja Valle son candidatos a entrar en el once en caso de que Parralo quiera seguir formando con extremos muy abiertos. Otras soluciones serían Emre Çolak o Florin Andone, que podrían tener hueco siempre y cuando el técnico retoque el dibujo para acomodarlos.

Además de Juanfran y Cartabia, titulares en las once jornadas de Liga que se llevan disputadas, solo Luisinho y Guilherme participaron en todos los encuentros, aunque el lateral portugués no formó siempre desde el inicio sino que entró una vez desde el banquillo. Fue en la cuarta jornada, en el Benito Villamarín, donde Mel optó por Fernando Navarro para el lateral izquierdo y Luisinho acabó entrando por Zakaria Bakkali a falta de veinte minutos para la conclusión del duelo ante el Betis. Juanfran y Cartabia son, por lo tanto, dos de los pilares en el esquema blanquiazul. Tanto es así, que el lateral madrileño es el jugador de la plantilla que más minutos acumula en el presente campeonato (984), por delante de Guilherme (933), Luisinho (912) y el propio Cartabia (907).