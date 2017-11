Lucas hace camino hacia Rusia

Lucas Pérez mantiene intacto su sueño de jugar el Mundial del año que viene. Queda mucho tiempo hasta la cita del próximo verano en Rusia, margen suficiente para que pueda haber novedades en la lista definitiva de Julen Lopetegui. El coruñés quiere brillar con el Deportivo para ayudar a tener una temporada lo más tranquila posible y, de paso, acumular goles y méritos con los que acabar convenciendo al seleccionador nacional: "Eso hay que ganárselo. Está dando oportunidades a los que lo están haciendo bien en sus equipos, no solo de la Liga española. Espero ganármelo".

Prueba de que Lopetegui aún no tiene un grupo cerrado es el reciente estreno con el combinado absoluto de Luis Alberto, con quien Lucas coincidió en el Dépor hace dos temporadas. El de Monelos está "muy contento" de que su gran amigo se haya estrenado con la Roja. "Fue increíble ver el debut. El día que lo llamaron me alegré muchísimo", recuerda el deportivista, convencido de que el atacante del Lazio italiano ha hecho méritos de sobra como para llamar la atención del seleccionador: "Ha tenido la recompensa y pienso que se lo ha ganado con creces. Es el reflejo de hacer un buen trabajo en su club. Después de haber tenido un año en el que casi no jugó nada, ahora es un futbolista muy importante, uno de los mejores de la Serie A , por no decir el mejor".

De momento, el atacante blanquiazul se centra en lo más inmediato, en este caso la visita del domingo a La Rosaleda. No se fía del Málaga pese a la delicada situación del conjunto andaluz, colista con solo cuatro puntos: "Después de un parón, de dos semanas largas, tenemos muchas ganas de jugar. A ellos no les están saliendo bien las cosas y necesitan ganar, pero nosotros también". Por eso augura un "partido muy difícil" en el que el Dépor tratará de enlazar su segunda victoria consecutiva a domicilio tras el triunfo en Las Palmas. "Nosotros desde dentro sabemos que podemos ganar partidos tanto en casa como fuera. Somos muy capaces", recalcó tras el entrenamiento de ayer en Abegondo.

Lucas ha aprovechado el parón liguero para acumular sesiones con el objetivo de alcanzar cuanto antes su punto óptimo de forma después de haber hecho una pretemporada atípica con el Arsenal. Hasta ahora ha anotado tres goles esta campaña, dos de ellos de penalti. Diecisiete anotó con el Dépor en la temporada 2015-16, cinco más que los que firmó Florin Andone la pasada campaña. Son los últimos dos pichichis blanquiazules, pero de momento no juegan juntos. Al menos, desde el inicio. El rumano vive una situación complicada en el banquillo, pero Lucas está convencido de que el internacional va a jugar un papel muy importante: "Hablo mucho con él. Es muy buena persona. Lógicamente, quiere jugar. Es un jugador al que necesitamos y al que vamos a necesitar todo el año. Él lo sabe y tiene que estar tranquilo".