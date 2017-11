Dani Mallo anuncia su retirada

Dani Mallo anunció esta mañana en sus redes sociales su retirada. El ya exportero coruñés, de 38 años y que jugó en el Fabril (1997-2001) y en el Deportivo (2001-2006), con el que ganó una Copa del Rey y una Supercopa, pone así punto final a una exitosa carrera de veinte años. Además de por el club blanquiazul pasó por el Elche, el Sporting Braga portugués, el Falkirk escocés, el Girona, el Lugo, el Albacete y actualmente estaba en la plantilla del L'Hospitalet. El fútbol también le llevó hasta la India, donde ganó la Súper Liga con el Atlético de Kolkata.





podía imaginarlo? Desde Cambre me llevaste a la Champions, a la Europa League, a la Liga, a Portugal, a Escocia, hasta a la India, al Dépor, a la selección, a ganar títulos...todos ellos se los dedico a mi familia: a mis abuelos, a mis padres, a mi hermana, a mis tres hijos y a mi mujer; a ellos que me aguantaban cada derrota, cada cabreo y cada gol que me marcaban", añade. "¡Hasta pronto fútbol! ¡Hasta siempre fútbol!", se despide.

"Todo empieza y todo acaba. Hace 20 años empecé a dedicarme en cuerpo y alma al fútbol y hoy lo dejo. Sin dramas, sin focos, sin flashes. Igual que llegué, me voy", escribe el deen un comunicado. "Gracias a todos mis compañeros y entrenadores; de todos ellos he aprendido cosas. He sufrido, llorado y perdido mucho. Pero alguna que otra vez también he ganado, disfrutado y celebrado. Con esto me quedo. Gracias. Por todo lo que me has dado y toda la gente que me has presentado en estos 20 años", continúa. "¿Quién