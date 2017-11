El entrenador del Deportivo, Cristóbal Parralo, contestó ayer a las preguntas que le formularon los lectores de la edición digital de LA OPINIÓN A Coruña en un chat en el que analizó la actualidad del equipo y también repasó varios nombres propios, como los de Lucas Pérez, Florin Andone, Emre Çolak, Gerard Valentín y Carles Gil, entre otros. La incertidumbre en la portería blanquiazul, la posibilidad de fichar en el mercado invernal o la cantera son otros temas que aborda el andaluz, que prefiere no fijar ningún objetivo clasificatorio: "Intentaremos quedar lo más arriba posible, sin ponernos techo".

-¿Cree que el Deportivo aspira esta temporada a algo más que a mantenerse en Primera?

-Nosotros las metas nos las marcamos a corto plazo. Intentamos ir partido a partido y competir de la mejor manera, en función de lo que vayamos creciendo y sin ponernos techo. Intentaremos quedar lo más arriba posible.

-¿En qué posición cree que acabará el Deportivo a final de temporada?

-Espero que acabe lo más arriba posible. Es difícil saber en qué posición acabaremos con todo lo que queda por delante.

-¿Está pactado en su contrato que si salva al Dépor seguirá seguro el año que viene?

-No está pactado, pero si las cosas salen bien, espero estar mucho tiempo.

-¿Será muy difícil ver jugar juntos a Lucas y Andone? ¿Pueden encajar en el equipo titular?

-En el último partido tuvieron unos minutos donde coincidieron en el campo. En función de las necesidades que podamos tener como equipo, eso se repetirá. Sí que pueden encajar juntos. Es una posibilidad.

-¿Cuál es la razón para que no juegue Andone?

-Andone es un jugador importante en la plantilla pero intentamos alinear a los futbolistas en función de lo que intentamos buscar en el campo. Seguramente habrá muchos momentos en los que los dos, tanto Lucas como Andone, puedan jugar juntos. Lo importante es el colectivo e intentar cumplir los objetivos que se marca el club.

-¿Por qué ahora el Dépor es un equipo agresivo y antes no lo era? ¿Cómo lo ha conseguido?

-No me gusta valorar lo que hacía antes el equipo. Yo no estaba al frente y respeto el trabajo que venía haciendo el anterior técnico. Me gusta que mi equipo sea agresivo e intenso, y que vaya en busca de la victoria.

-¿Qué le diría a alguien como yo, que parte de la decepción de la destitución del anterior entrenador y que ve demasiada inestabilidad en el proyecto?

-Lo importante es el Deportivo, más allá del técnico que lo dirija, que el equipo dé un buen rendimiento y enganche a la afición, y vamos a trabajar duro para conseguirlo. Sería buena señal de que las cosas están funcionando si sigo muchos años en el Dépor.

-¿Por qué convoca antes a Albentosa que a Arribas?

-La plantilla son 25 jugadores y estoy seguro de que todos tendrán su oportunidad.

-¿Se plantea utilizar en determinados momentos defensa de tres?

-De inicio no creo. Como recurso, puede ser, en función de si en un partido necesitamos arriesgar para buscar un marcador favorable.

-Con el contratiempo de Juanfran, ¿va a apostar por Gerard Valentín? ¿Lo ve preparado para asumir el reto de suplirlo en Primera?

-Gerard Valentín, por posición, es el recambio natural y hay muchas posibilidades de que sea titular el domingo en Málaga. Yo creo que es un jugador con una clara vocación ofensiva, igual que Juanfran. Hasta ahora apostamos por la experiencia de Juanfran. Ha sido una pena su lesión, estaba mejorando.

-¿Cree que el Deportivo se debe reforzar en invierno con un portero de garantías?

-Yo me dedico a sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tengo a mi cargo. Lo demás es una decisión de la dirección deportiva.

-¿Cree necesario fichar en enero?

-Esa pregunta es para la dirección deportiva. Yo tengo una plantilla muy competitiva.

-¿Ve sitio para Çolak con el actual esquema? ¿Pueden jugar de inicio tres en el medio con Guilherme, Çolak y Valverde?

-Sí veo sitio para Çolak en el centro del campo, en la mediapunta. Sí podrían jugar los tres. Son tres grandes jugadores.

-¿Çolak está capacitado para jugar de mediocentro?

-Sí. Cada día lo veo trabajar mejor.

-¿Cómo de importante es la vuelta de Carles Gil?

-Me parece muy importante y espero que pronto esté a disposición.

-¿En qué posición de ataque le encaja Carles Gil?

-Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones por detrás del punta.

-¿Qué le parece la siguiente afirmación: 'Hay futbolistas que entrenan muy bien durante la semana, pero hay otros que juegan muy bien los domingos'?

-El que lo diga tiene mucha razón, suele ocurrir a veces.

-¿Considera que un central como Sidnei puede rendir a su mejor nivel teniendo que defender corriendo que en estático cerca de su área?

-Me gusta que las líneas estén juntas y que los centrales asuman responsabilidades. Sidnei está muy capacitado para defender en movimiento.

-¿Qué aspecto concreto del juego tienen que mejorar los jugadores para ser protagonistas?

-Siempre se puede mejorar en todos los conceptos. Hemos de intentar recuperar el balón lo más arriba posible para tener opciones de dominar el juego.

-¿Es difícil trabajar con un presidente que en cuanto empiezan a dudar de su labor decide echar al entrenador?

-Me están dejando trabajar, no he tenido ninguna intromisión en mi trabajo y me consta que ha sido así con todos los entrenadores.

-¿Es consciente de que si la próxima temporada renueva su criterio no se tendrá en cuenta para hacer fichajes?

-Sé que Richard (Barral) consensúa los fichajes con los entrenadores.

-Una vez conseguido un equipo titular base, ¿es partidario de rotaciones para motivar y optimizar el rendimiento de la plantilla?

-Me gusta dar oportunidades a los que trabajan bien y en una temporada tan larga hay oportunidades para todos.

-¿Al empezar la temporada pensó en algún momento que acabaría a cargo del primer equipo?

-No, estaba centrado exclusivamente en hacer una buena temporada con el Fabril y consolidar al equipo en Segunda B.

-¿Qué tal es el ambiente en el vestuario?

-Yo me he encontrado un vestuario muy concienciado y con muchas ganas de hacer una buena temporada, y la muestra de ello la estoy teniendo en los entrenamientos.

-¿Se ha hecho alguna promesa o hará alguna celebración especial a final de curso si las cosas salen bien?

-Si la cosa sale bien espero celebrarlo pero no me he hecho ninguna promesa.

-¿Qué importancia y consideración le merece la cantera?

-Importancia, toda. Considero que el Deportivo tiene que mirar hacia su cantera y lo está haciendo, es muy necesario.

-¿Por qué en la cantera se trabaja y se le dan más facilidades a los jugadores por los que el club apuesta?

-No creo que sea así. El que lo merezca va a tener su oportunidad, seguro.

-¿Cómo es posible que el Fabril haya dado el cambio tan negativo desde que usted lo dejó?

-Yo creo que el Fabril sigue bien clasificado y espero que con la llegada del entrenador, Gustavo Munúa, pueda encontrar la línea adecuada para seguir rindiendo a un alto nivel.

-¿Considera que hay jugadores en el Fabril que a corto plazo podrían tener minutos con la primera plantilla del Deportivo?

-Sí. Hay futbolistas muy interesantes, que conozco muy bien. Han de tener esa paciencia. En el primer equipo tenemos una plantilla muy amplia y no es fácil, pero espero que pronto puedan tener la oportunidad.