Tino Fernández no busca portero ni contempla salidas importantes en enero

El Dépor no apuesta a día de hoy por hacer cambios importantes en su plantilla en el próximo mes de enero. Ni está rastreando el mercado en busca de un guardameta ni contempla la marcha de futbolistas estratégicos, tipo Florin Andone. "¿Salidas? En principio pensamos en la gente que tiene menos minutos, en aligerar plantilla, también por ellos. Si tienen una propuesta que les conviene... ¿Portero? A día de hoy tenemos tres porteros y Francis y no se contempla, además estamos en el mes de noviembre. Solo salidas. La secretaría técnica siempre está buscando, pero entre las más avanzadas, no hay entradas. Tenemos tres porteros válidos para la categoría. Es un puesto en el que es importantísima la confianza. Hay que tenerla en uno mismo y percibirla alrededor. Si falla el delantero, no pasa nada, pero si es el portero, a por él. Hay que dar confianza y tranquilidad y en Málaga me gustará todo lo que haga Cristóbal a este respecto", apuntó Tino Fernández en la presentación del acuerdo con Ecoalf, un proyecto de sostenibilidad de una marca deportiva que realiza prendas reciclando basura marítima y que a partir de hoy empezará a recoger esa materia primera en los puertos gallegos.

"Trabaja bien el grupo. Hay cambio un cambio de tendencia. Todos percibimos algo que nos gusta y esperemos que se confirme", apunta sobre la metamorfosis vivida desde la llegada de Parralo al banquillo. "El equipo está más junto, más intenso, más compacto y más ordenado para algunos. Ante Las Palmas hicimos un muy buen partido y frente al Atlético, un equipo que nos multiplica por cinco o seis el presupuesto, lo más justo hubiera sido un empate o incluso una victoria nuestra. Además del juego que lo podemos ver todos, lo que llega del cuerpo técnico y los jugadores es que en el trabajo de la semana hay tranquilidad e ilusión. Tenemos un buen grupo y esperamos que tenga más rendimiento del que ha tenido".

"En la jornada 12 no se salva nadie ni desciende nadie. Ni ellos ni nosotros". El presidente resta protagonismo al duelo en La Rosaleda, aunque eso no significa que no sea ambicioso. "Vamos a ganar, es lo que queremos. Son tres puntos y deseamos que su recuperación (la del Málaga) llegue más adelante. Hay que estar fuertes e intensos en ese partido y conseguir la segunda victoria consecutiva fuera de casa, algo que hace tiempo que no logramos, y así le daremos una alegría a nuestra gente".

Tino Fernández apunta a Málaga y no pierde de vista el derbi de Navidad. "Queremos pasar Nochebuena con una alegría encima. Aspirar a ganar el domingo y ese partido también. Que haya una buena entrada, que la gente disfrute del mejor espectáculo que puede haber en Galicia. Con las gradas llenas, cantando... Es un espectáculo hasta para que el que no le diga nada el fútbol".

"La idea es estar en zona de play off o luchando por jugarlo". El presidente del Dépor tiene claras las aspiraciones clasificatorias del Fabril, aunque sus objetivos sean otros: "Tiene que fabricar futbolistas profesionales, preferiblemente para el Dépor. Que los jugadores debuten con el primer equipo o estén cerca y eso es más alcanzable estando en Segunda B que en Tercera. Tenemos muy buen equipo y no hay suerte con las lesiones. Tenemos jugadores como Luis Fernández, que deben ser diferenciales en la categoría, con los que no hemos podido contar".