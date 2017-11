Cristóbal Parralo: "Nos jugamos mucho en Málaga y estamos preparados"

Cristóbal Parralo analizó tras el entrenamiento que dirigió hoy en Riazor la trascendencia del partido de mañana en La Rosaleda. "Esperamos refrendar el buen trabajo que se está haciendo. Estamos entrenando y trabajando bien. Lo que queremos es lograr los tres puntos en Málaga. Sabemos que es un partido importante. Habrá un gran ambiente. Nos jugamos mucho y estamos preparados para afrontarlo", asegura el entrenador del Deportivo.

También se refirió al malestar de Florin Andone al ser suplente en las últimas jornadas. "Entiendo que el jugador que no juega no este contento. Lo entiendo y lo respeto. Para mí es un jugador más de la plantilla. Intento alinear a los que creo que van a hacer que el equipo rinda y gane el partido. Entiendo que esté molesto. Es un futbolista importante de la plantilla", manifestó sobre la situación del rumano.

Cristóbal indicó que la ausencia de Tyton en la lista para Málaga es una "decisión técnica" y aseguró que tiene "claro" cuál será el portero titular en La Rosaleda, si Rubén o Pantilimon, pero prefirió no anunciarlo públicamente. "Lo tenemos claro pero los primeros en enterarse serán los jugadores. Hasta mañana no se lo diremos a ellos", justificó.

Sobre el estado físico de Rubén, comentó que "está en la lista y es porque tiene el alta". "No lleva mucho tiempo trabajando con el equipo. Lo veo entrenar bien y eso es lo que me anima a convocarlo", explicó Cristóbal, quien confirmó que Gerard Valentín será el lateral derecho titular ante la baja por lesión de Juanfran.

Además, el técnico deja "en manos del club" la decisión sobre posibles salidas en enero. "Estoy satisfecho con la plantilla que tengo a mi cargo. Es muy amplia. No me gusta tener que dejar a jugadores fuera cuando están entrenando bien y trabajando, pero somos profesionales y hay que acabar las decisiones. Queda mucha temporada por delante. El trabajo me gusta premiarlo. Estamos centrados exclusivamente en intentar conseguir los puntos necesarios para tener esa tranquilidad", añadió Cristóbal, consciente de que "tener futbolistas que tengan pocas opciones de juar no es bueno para nadie".