El momento de Gerard Valentín

"La primera vez que ves jugar a Gerard Valentín impresiona mucho". Emilio Viqueira, jugador del Deportivo entre 1993 y 1997 y director deportivo del Nàstic, aún recuerda el día que empezó a seguir con lupa a un proyecto de futbolista que estaba en el Olot en Segunda B y que había intentado labrarse camino en las canteras del Sevilla y el Figueres. Aquellas cualidades que le prendaron siguieron presentes en sus años de formación en Tarragona, en los que pulió sus prestaciones defensivas, y podrán ser disfrutadas en las próximas semanas por los seguidores del Dépor. Todo apunta a que Cristóbal Parralo le dará la alternativa de manera seria en Primera División y Viqueira sabe qué jugador se va a encontrar el deportivismo: "Tiene fútbol e ilusión. Necesita confianza para sacar lo que lleva dentro, pero por edad esta oportunidad le llega en un buen momento. Cuando arranca es imparable y en defensa mejoró mucho en el tiempo que estuvo con nosotros. Tiene unas condiciones físicas extraordinarias que le permiten corregir con facilidad. Ha madurado mucho, ojalá tenga suerte en estos partidos".

Gerard Valentín es un lateral de cuna. Lo era su padre, Albert, ex futbolista del Figueres y el Barça B y ex secretario técnico del Zaragoza, y lo es ahora también su hermano Pol en el Nàstic ocupando el puesto que dejó él vacante este verano. Emilio Viqueira lo fichó en su día y lo traspasó tres años más tarde. El equipo coruñés se adelantó en una carrera en la que había competidores: "Interesaba a más equipos de Primera, no solo al Dépor. Ya el año anterior algunos habían preguntado y eso que solo llevaba una temporada en la categoría. Antes de que negociásemos yo ya sabía que desde A Coruña lo habían venido a ver varias veces. Él y Jordi Calavera eran los laterales más destacados de la categoría. Es un gran fichaje. Gerard es joven y tiene mucho margen de mejora".

Viqueira sabe cuáles son sus cualidades y también conoce a Riazor, ya que él fue canterano blanquiazul y tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo de la mano de Toshack. De momento, Gerard tendrá minutos en Málaga, en una semana le espera A Coruña. A juicio del ahora director deportivo, con algunas puntualizaciones su fútbol y la grada herculina son compatibles. "Si juega cómodo, a gusto y sin esa presión que a veces genera Riazor, les gustará. Es muy vistoso. Es como Manuel Pablo o Juanfran. Trabaja, pelea y puede romper el partido con acciones individuales. Pero no será fácil, hay que tener paciencia". Para él ya fue un éxito de gestión la venta, pero si finalmente el matrimonio de la afición con su '2' acaba funcionando, supondrá también una alegría personal: "No le gustan mucho las entrevistas, pero es respetuoso. Es un chaval excepcional, muy profesional; merece que le vaya bien".