Un Dépor sin colmillo

Para el Málaga era una final y para el Dépor, no. Y se notó. Si se disecciona el duelo, la mayoría de las fases del juego fueron coruñesas. Jugó mejor durante mucho más tiempo que su rival,. Pero en el terreno de las emociones el grupo de Míchel le dio un baño en la última media hora. Empezó perdiendo el equipo de Riazor por un error en defensa. Aun así, tuvo ideas y confianza en lo que hace para remontar. El problema es que cuando entró en el terreno de lo pasional, cuando debía haber respondido a ese nivel al envite local o con una mayor jerarquía futbolística para desmontar el efecto Rosaleda, se desconectó. Es incapaz de dar un pase adelante para no sufrir. Una condena eterna. Hoy tuvo de nuevo esa oportunidad y se achicó. Míchel le ganó la batalla a Cristóbal desde el baquillo con los cambios.

Todo ha cambiado, nada ha variado. El técnico ya había hecho pública su apuesta por Gerard Valentín y no demoró ni un segundo en tirar también de Rubén. El Dépor quería darse el sano lujo de jugar con portero. El equipo andaluz no le exigió en la primera parte al meta de Coristanco, pero en parte sí que se notó el efecto terapéutico de su presencia entre sus compañeros. Otra de las variaciones, aunque esta ya de las últimas semanas, es que el Dépor es un equipo con mucho más aplomo. Tiene un plan, confía en él. Reclama la pelota, lee la chuleta que le da su técnico para que aflore la calidad individual de sus jugadores y se dispone a mascullar el duelo dominando el tempo. Eso es nuevo, lo que tampoco ha cambiado son los puntuales despistes defensivos de los primeros minutos. Esta vez fue Bakkali, lo aprovechaba Rosales y el Málaga.

Se repetía el guión. A remar con un gol en contra. El consuelo es que en Gran Canaria pudo darle la vuelta al duelo, no todo estaba perdido. Así se dispuso a amasar la pelota, a querer crecer en torno a ella y pronto encontró el premio. Un balón cruzado de izquierda a derecha en el que destacaron los buenos movimientos y decisiones de Borges y Lucas para que el coruñés acabase remachando de cabeza y a la red el empate. 1-1. Mucha calidad en el equipo y mejor funcionamiento grupal para que surja ese potencial subyacente. Muy bien hecho por parte de Cristóbal y su grupo.

Tras el empate, todo hacía indicar que el Dépor inclinaría el campo al menos hasta el descanso para reafirmar la remontada. No fue así. El Málaga, con más intención que cabeza, empujaba. Estaba nervioso y muchas veces atacaba y tenía la pelota, pero se le veía con más suficiencia a los coruñeses. Sus mejores intentos fueron con lanzamientos de larga distancia. Al Dépor no le sobró que llegase el descanso.

El Dépor no quiso perder ni un minuto en el segundo acto. Ya con Albentosa por Sidnei sobre el césped, Borges merodeó el área de Roberto y casi logra el 1-2 desde el vestuario. La ambición del tico no tuvo premio, aunque pronto el equipo coruñés se vería recompensado por su esfuerzo y valentía. Otra contra, en un duelo ya partido, llegó a los pies de Lucas, que recortó de maravilla y marró en el remate. Ahí estaba Schär para empujarla después de un carrera portería a portería en la que cortó, distribuyó y tuvo fe para llegar y marcar.1-2. Soberbio el suizo, por momentos un futbolista total.

Míchel no tardó nada en menear el árbol. No se podía permitir un empate, mucho menos una derrota. El ex del Madrid metía futbolistas de ataque, dotaba de calidad a su media y Cristóbal daba entrada a Mosquera po un justo Fede Cartabia para poblar la media, tener la pelota. El 2-2 fue instantáneo y dio alas a los locales. Aculaba aún más a un Dépor sin casi referencias en ataque; no le sentaron bien los cambios en ese tramo, Bakkali seguía sorprendentemente en el campo. Valverde se iba a la derecha. Al equipo andaluz le sobró ánimo y alma, el equipo coruñés estuvo durante muchos minutos perdido.

La Rosaleda estaba en ebullición, parecía cuestión de tiempo el gol local. Y llegó justo cuando el Dépor acababa de coger algo de aire, cuando parecía que había pasado lo peor. Quedaban diez minutos y una doble jugada en el área del hasta hoy colista le había metido el miedo en el cuerpo a los andaluces. Lucas la buscaba. Aún no está, a pesar del gol. A los de Martíricos les quedaba una bala. Por entonces, ya estaba en el campo Borja Bastón, un ex que ya había avisado con sus remates y desmarques y que no se puso ni mucho menos nervioso ante Rubén. Vaselina y 3-2. Estaba cantado. El Dépor llevaba muchos minutos levantando la cabeza y viendo la ola que estaba a punto de romper en él. No supo hacer nada, le toca pagarlo y sufrir.

FICHA TÉCNICA (MÁLAGA-DEPORTIVO, 3-2)

Málaga: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juan Carlos; Keko (Juanpi, m.56), Rolón (Ontiveros, m.56), Adrián, Chory Castro; Rolan y Peñaranda (Borja Bastón, m.63).

Deportivo: Rubén; Gerard Valentín, Schar, Sidnei (Albentosa, m.46), Luisinho; Fede Cartabia (Mosquera, m.61), Celso Borges (Colak, m.72), Guilherme, Fede Valverde; Bakkali y Lucas Pérez.

Goles: 1-0, M.14: Rosales. 1-1, M.22: Lucas Pérez. 1-2, M.51: Schar. 2-2, M.62: Chory Castro. 3-2, M.84: Borja Bastón.

Árbitro: Martínez Munuera (Colegio Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los malaguistas Peñaranda (m.32), Rosales (m.41), Juanpi (m.62) y Juan Carlos (m.88) y a los deportivistas Guilherme (m.32), Bakkali (m.63), Fernando Navarro (m.55), Luisinho (m.86) y Colak (m.90).

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de La Rosaleda ante unos 27.000 espectadores.