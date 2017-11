El Fabril golea al Atlético B y por fin vuelve a ganar

El Fabril de Gustavo Munúa se encuentra por primera vez con la senda de las victorias. Después de cuatro partidos sin Cristóbal en los que no pudo conseguir los tres puntos, finalmente llegó el primer triunfo a las órdenes del técnico uruguayo. Un doblete de Isma Díaz y otro tanto de Uxío le sirvieron para seguir, aunque sea con cierta distancia, al líder Fuenlabrada, que no falló en su visita a Ferrol.



El segundo equipo blanquiazul llegaba con muchas bajas al duelo y por eso Munúa tuvo que colocar a Valín en la izquierda y contó con varios juveniles en el banquillo. Aun así, dio la cara en todo momento, estuvo muy equilibrado y activó en la presión, aumentó su nivel hasta recordar al grupo del principio de temporada y se llevó la victoria con total merecimiento ante uno de los outsiders en la lucha por el ascenso a Segunda.



Uxío hizo el primero antes del descanso aprovechando un fallo del meta visitante. Tuvo muchas ocasiones el Fabril, no fue hasta los últimos minutos cuando cerró el duelo con dos goles del panameño, primero tras un gran pase de Borja Galán y después de tras un servicio a placer de Uxío, otro de los protagonistas del duelo de esta tarde en Abegondo. Los jóvenes blanquiazules recobran el aire y el ánimo justo antes del derbi de la próxima semana en Barreiro ante el Celta B.