"No hay que dramatizar en exceso; hay que trabajar y pensar en el siguiente"

El entrenador del Deportivo, Cristóbal Parralo, aseguró en la sala de prensa de La Rosaleda que para ganar partidos se "necesita" ser más "sólidos" en defensa, además de reconocer que durante algunas "fases" del partido el equipo perdió la "organización". "Duele encajar tres goles. Marcar dos goles fuera de casa y no sacar nada positivo duele mucho. Está claro que si queremos ganar partidos necesitamos ser muy sólidos en defensa y luego intentar no tener esas lagunas durante el partido, desorganizarnos... que al final cuesta caro", indicó. Sobre la situación del Deportivo, el cordobés dijo que las "cosas" no se cambian de "la noche al día". "No hay que dramatizar tampoco en exceso. No se cambian las cosas de la noche al día. Necesitamos trabajar mucho y nosotros éramos conscientes. Hay algunas cosas que hacemos mejor y otras que todavía nos cuestan y la única manera es seguir trabajando. Hay que pensar ya en el siguiente partido e intentar corregir esas cosas que no nos han gustado", aseguró.

Cristóbal analizó la derrota, centrándose en "cuidar mejor" los detalles. "Yo creo que el equipo estuvo bien hasta el minuto 70. El segundo gol de ellos nos hizo mucho daño y justo nos estábamos reponiendo y encajamos el tercero. Yo creo que es cuestión de cuidar mucho mejor los detalles, no perder la organización en ningún momento. Hubo unas fases del partido que vi cierta desorganización y no puede ocurrir. No podemos perder la cara al partido en ningún momento y ha habido fases del partido que la hemos perdido", explicó a la conclusión del choque el técnico del conjunto coruñés.

"Detalles" que deciden

Preguntado por si fue más mérito del rival o demérito del Dépor, el técnico andaluz admitió que no "sentenciar" se acaba "pagando". "No le voy a quitar mérito al rival. Lo ha ganado el Málaga y lo hemos perdido nosotros. El fútbol es así. Han sido esos detalles los que han decantado un poco el partido. El partido ha sido igualado, competido. Hemos tenido también alguna situación con el 1-2 que podíamos haber sentenciado. No ha sido así y luego lo hemos acabado pagando", argumentó.

En cuanto al estado de Sidnei, que tuvo que ser sustituido en el descanso, Cristóbal explicó que fue un cambio por "precaución" y evitar "riesgos". "Tenía una molestia muscular en el isquio y por precaución, por evitar riesgos y que pudiera ser una baja mucho más larga, hemos decidido cambiarlo", aclaró. Para terminar, analizó el regreso a la portería de Rubén después de estar durante un largo periodo en el dique seco. "Rubén en líneas generales ha estado bien, no ha tenido influencia en los goles y lo valoro igual que al resto del equipo", concluyó Cristóbal en la sala de prensa de La Rosaleda.