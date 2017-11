Crece el club, aumenta la exigencia

El Deportivo crece. Lleva haciéndolo de manera ininterrumpida durante las últimas temporadas. Aumenta la cifra de negocio, también los beneficios de la mano de los ingresos y en consecuencia al mismo tiempo el presupuesto, pero eso no ha venido acompañado de un crecimiento deportivo a pesar del incremento en el gasto. La ambición de la junta directiva, que afronta su último ejercicio al frente de la entidad antes de las elecciones que se celebrarán a comienzos de 2019, es que la mejora de los resultados económicos se traslade también a la clasificación. Así lo subrayó ayer el presidente, Tino Fernández, durante la Junta de Accionistas celebrada en Palexco.

La buena salud financiera que se refleja en las cuentas, aprobadas ayer por más del 99% de los 1.596 accionistas presentes y representados en la asamblea, convierte en una exigencia alcanzar la permanencia en Primera División sin los agobios de las temporadas más recientes. El mandato del presidente es afianzarse en lo que ayer se refirió como la "Liga cerrada", ese grupo de equipos de la categoría que en cada curso logra mantenerse sin mayores problemas. El hábitat del Deportivo debe ser la zona "media-alta" de la clasificación si se atiende al crecimiento de los últimos años. Debe hacerlo también por su propia supervivencia, como se encargó de recordar el propio presidente y el consejero encargado del área económica, Enrique Calvete.

Porque, a pesar de ese incremento en la cifra de negocio (hasta un 85% con respecto al ejercicio anterior) y de que se dispongan de 15 millones en tesorería, el club todavía se enfrenta a desafíos que lo comprometen. El patrimonio neto continúa siendo negativo (75,5 millones de euros, según las cifras recogidas en las cuentas anuales presentadas ayer) pese a la evolución positiva experimentada en las últimas temporadas. Ese saldo desfavorable, no obstante, se ha ido reduciendo en los últimos cursos. Calvete recordó que a la llegada del actual consejo de administración superaba los 130 millones y que se ha conseguido maniobrar hasta la cifra actual gracias a los resultados reflejados en las cuentas.

Las del pasado ejercicio arrojan un "cómodo beneficio", en palabras del presidente, de 5,8 millones de euros y un aumento de la cifra de negocio del 85%, afianzado por el aumento de los ingresos de televisión y de la cifra de abonados. El presupuesto también se eleva ligeramente con respecto al curso anterior hasta situarse en los 61,5 millones y con ello aumenta el gasto destinado a la plantilla. Con todo, el objetivo de la directiva es mantenerse en esa senda de crecimiento. "Cada temporada seguimos centrando nuestros esfuerzos en tener más nivel económico", aseguró Tino Fernández.

En ese sentido, el presidente subrayó la importancia del acuerdo firmado con Abanca para la refinanciación de la deuda después del varapalo de la sentencia del Tribunal Supremo. Ante los socios congregados ayer en uno de los salones de Palexco, el presidente agradeció de nuevo al dirigente de la entidad bancaria, Juan Carlos Escotet, la firma de un acuerdo que ha permitido liquidar la deuda privilegiada que se mantenía con la Agencia Tributaria.

El préstamo ha aligerado la carga de pagos a los que debía hacer frente el club derivados del concurso de acreedores y ello debe tener reflejo también en el rendimiento deportivo del equipo. "El Deportivo sigue manteniendo como objetivo firme consolidarse en Primera", insistió Tino Fernández, quien al mismo tiempo reconoció que el rendimiento del equipo los últimos cursos no ha estado a la altura de las expectativas.

El esfuerzo inversor efectuado en las últimas temporadas, hasta lograr que el activo no corriente se incremente con la compra de jugadores en propiedad y la mejora de las instalaciones del club, debe verse reflejado en la clasificación de tal manera que la permanencia se alcance antes de la última y las penúltimas jornadas, como ha ocurrido las últimas tres campañas. "No nos conformamos con sufrir la permanencia hasta el final de la temporada", destacó ante los accionistas ayer por la tarde. El aumento del presupuesto, de la cifra de negocios, de los activos disponibles, de los ingresos y de los beneficios, aunque el presidente también deslizó que no es el objetivo de la entidad, "tienen que tener su reflejo en la clasificación final".

Tino Fernández razona que los "esfuerzos" que se han efectuado desde la llegada del actual consejo de administración en 2014 hasta lograr que la delicada situación financiera de la entidad se vea aliviada tienen que trasladarse también al terreno de juego. "Que todo ese esfuerzo de gestión se refleje en los recursos que se ponen a su disposición", reflexionó el presidente. El objetivo es por lo menos alcanzar el puesto decimotercero de la tabla, el que debería ocupar el equipo por su tope salarial y el coste de la plantilla (30,21 millones de euros para esta temporada).

La mejora de Riazor

La estrategia de la directiva es la del crecimiento, tanto económica como deportivamente, de manera que las instalaciones del club también se encuentren a la altura. Por este motivo, Tino Fernández recordó las obras de mejora que se han efectuado durante las últimas temporadas en los bienes inmuebles más importantes de los que dispone la entidad. La ciudad deportiva de Abegondo, apuntó, se ha sometido a reformas en los últimos años para mejorar su funcionamiento y los servicios que ofrecen a todas las categorías deportivistas, pero las obras más importantes son las que se han efectuado y las que todavía están pendientes en el estadio Abanca Riazor.

El campo blanquiazul, de titularidad municipal, ha soportado en los últimos cursos actuaciones para mejorar su accesibilidad y confort para los abonados, aunque la obra más importante está todavía pendiente. La sustitución de la cubierta para evitar las molestias que causan a los aficionados depende de un contrato próximo a adjudicarse por el Ayuntamiento. También se acometerá una reforma del exterior que sufragará el club para poder conseguir un "estadio a la altura de los deportivistas y a la altura de la ciudad", según recalcó ayer el presidente deportivista durante la junta de accionistas.