Tino Fernández: "Andone se va a quedar sin ninguna duda"

El presidente deportivista, Tino Fernández, se enfrentó ayer a su asamblea de accionistas más plácida desde que aterrizó en el club. Fue también la más breve dado el mayoritario respaldo a la gestión de su consejo. "Quizá ha sido la más tranquila, por lo menos la más rápida, que creo que eso es bueno. Es un síntoma de que las cosas van bien y los accionistas en ese sentido están tranquilos, esperando que los resultados deportivos mejoren", reflexionó tras la junta.

Los desvelos del deportivismo no se centran tanto en una situación económica encauzada por la directiva como en la marcha del equipo, incluidos sus jugadores. Ayer salió el nombre de algunos en la asamblea, incluido el de un Andone molesto por su falta de protagonismo. "Hablamos largo sobre ese tema, le tengo un gran aprecio a Florin, me parece un gran jugador y es un gran activo del Deportivo, pero evidentemente yo pienso primero en el Deportivo. Creo que lo que tiene que hacer es trabajar duro y tratar de convencer al cuerpo técnico de que tiene que tener más minutos. A lo largo de la temporada hay oportunidades para todo el mundo", desveló Tino.

El presidente aseguró que el objetivo del club es "crecer" y que por ese motivo no se contempló la salida del rumano en verano cuando llegaron ofertas por él. Tampoco, puntualizó, se dieron las circunstancias necesarias. "Nosotros tenemos unos contratos e incluyen todo: lo que se cobra, cuánto dura, la manera de romper esos contratos, etcétera. Nada de eso se produjo porque además nosotros lo que queremos es mejorar. Un equipo ambicioso que quiere crecer lo que tiene que tener son buenos futbolistas, pero no uno solo por demarcación. Ese el objetivo que tiene el Deportivo y eso es también lo que traté de explicarle a él cuando tuve esa charla, que fue larga y de buen tono", indicó.

Aunque el delantero ha mostrado su intención de replantearse su futuro con vistas al próximo mercado de invierno, Tino Fernández no cree que el rumano vaya a abandonar el club. La única manera, deslizó, sería a través de la cláusula de rescisión. "Forzar la salida solo lo conozco con la cláusula de rescisión, eso no es forzar nada; vienes con lo que ya está escrito en el contrato. Sinceramente lo dudo, Andone se va a quedar sin ninguna duda", manifestó.

Tino Fernández también se detuvo tras la celebración de la junta en la reforma de Riazor y en la posible remodelación del exterior al mismo tiempo que se renueva la cubierta. "Nos parece una muy buena propuesta y una idea podría ser abordarla al mismo tiempo que la cubierta, pero en este caso lo que falta es la financiación, falta el dinero y si pudiésemos encontrar una fórmula para hacerla posiblemente la abordaríamos", relató sobre los trabajos en el exterior del estadio. Tino Fernández destacó que la idea seduce al club, que buscará una forma de financiar la obra. "Ahora mismo no está encima de la mesa porque no tenemos el dinero. En este momento está clarísimo que no se va a hacer, pero que lo vamos a intentar posiblemente sí. Vamos a ver el mercado financiero qué nos propone", señaló. El presidente también mostró su confianza en que la obra se desarrolle sin tensiones entre las partes implicadas: "En las reuniones que tuvimos sí les hice ver que es muy importante que sea una obra que llevemos bien entre todos y que no veamos problemas como en otros sitios".