El Athletic afronta su "final" europea antes de Riazor

Iago Herrerín, portero titular del Athletic Club en la Liga Europa, asume que el partido de mañana ante el Hertha Berlín en San Mamés "es una final" para su equipo, ya que no tiene "margen de error" tras presentarse en la quinta jornada tercero en la tabla y con solo cinco puntos sumados. "Hemos hecho cosas muy mal, igual que ellos. No hemos hecho las cosas bien anteriormente y ahora no tenemos margen de error", comentó el meta del Athletic, rival del Deportivo el domingo en Riazor.