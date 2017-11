El Athletic se juega su futuro europeo ante el Hertha Berlín

El Athletic recibe hoy en San Mamés al Hertha Berlín (19.00 horas) con la obligación de ganar para depender de sí mismo en la última jornada de la Fase de Grupos de Liga Europa. Un partido comprometido y que supondrá un desgaste importante para los vizcaínos, que el próximo domingo visitarán al Deportivo en Riazor (12.00 horas)

José Ángel Ziganda, entrenador rojiblanco, recuperará para este encuentro a varios futbolistas y es posible que realice varios cambios con respecto al once que empató frente al Villarreal la pasada jornada. El Cuco Ziganda sabe de la exigencia del partido de hoy, pero también del que disputará en Riazor el próximo domingo contra un Deportivo necesitado y que tiene un punto menos.

"Habrá cambios seguro" frente al Hertha, reconoció el entrenador del Athletic ayer en la rueda de prensa previa al partido. También anunció la posibilidad de que jueguen de inicio Mikel Rico y Aketxe, con los que mejoró el Athletic en el último partido ante el Villarreal en San Mamés. "Cuando alguien deja muy evidente que está con un punto diferente y demostrando que quiere estar, normalmente sí me gusta premiar ese tipo de situaciones", comentó.

Que el entrenador del Athletic mira hacia Riazor lo demuestra el que seguramente no cuente esta tarde con De Marcos. El centrocampista ya se recuperó de su lesión, pero lleva solo "seis días" trabajando con normalidad con el resto de sus compañeros y tres meses sin jugar. Ayer no lo tenía claro, pero aseguró que si hoy no juega sí lo hará "seguro" el domingo en Riazor frente al Deportivo.