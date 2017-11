Gerard: "He visto el segundo gol del Málaga bastantes veces"

Gerard Valentín reconoció esta mañana haber visto repetido "bastantes veces" el segundo gol del Málaga. El tanto, que permitió empatar a los locales en el encuentro del domingo pasado en La Rosaleda, llegó después de una indecisión del lateral, que no se entendió con Rubén. El defensa admitió que lo ha hablado con sus compañeros y que ha revisado la jugada para entender qué ocurrió. "Lo he estado hablando con mucha gente, lo he visto bastantes veces. Es una jugada complicada. Hay muchas posibilidades, pero tampoco sé decir cuál sería la correcta", manifestó esta mañana tras el entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva.

El lateral derecho tuvo el domingo su primera oportunidad como titular en Liga debido a la lesión de Juanfran y se mostró satisfecho por su rendimiento después de un inicio de temporada en el que apenas ha disfrutado de protagonismo. "Intenté irme encontrando poco a poco. El balance dentro de lo que cabe es positivo", destacó.

Gerard indicó que estaba seguro de que terminaría encontrando alguna oportunidad de jugar y este domingo es probable que vuelva a ser titular debido a la baja de Juanfran. "Pienso en jugar cada partido que pueda y en hacerlo lo mejor que pueda. Todo el mundo tiene oportunidades, el fútbol da muchas vueltas", resumió.