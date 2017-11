Carles Gil recibe el alta tres meses después de su lesión

Tres meses después de que sus problemas en el pubis le obligaran a pasar por el quirófano, Carles Gil está de regreso. El centrocampista recibió esta mañana el visto bueno de los servicios médicos y podría incluso entrar en la convocatoria para el partido del domingo contra el Athletic en vista de las numerosas bajas que acumula el equipo esta semana. La recuperación del valenciano llega tras un calvario de recaídas que le impidieron tener continuidad la temporada pasada y que truncó el comienzo de ésta para el jugador, que a finales de agosto veía de nuevo como sus molestias recurrentes en el pubis le forzaban a una intervención quirúrgica.

Fue el momento más duro de su carrera, tal y como reconoció esta mañana después del entrenamiento y de recibir el alta. "Cuando volví a recaer se me cayó el mundo encima, pero con lo que me quedo es con las ganas que tenía cada vez que veía jugar y entrenar a mis compañeros", reconoció.

Carles Gil recayó de su lesión a finales de agosto y a principios de septiembre se operó para dejar atrás de una vez por todas los problemas en el pubis. Hasta entonces había disputado los primeros partidos de la pretemporada y se mostraba confiado de haber dejado aparcada esa dolencia. Con la recaída, sin embargo, el quirófano era la única solución posible. "Fue ya porque psicológicamente no aguantaba más y había llegado al límite. Si no me operé antes era porque no era operable, me hubiera operado yo mismo", manifestó.

El jugador ha conseguido acortar los plazos que inicialmente se marcaron para su recuperación. En un principio no se esperaba que regresase antes de Navidad, pero sus "sensaciones" son buenas. Aún así, y tras varias decepciones, el jugador mantiene la cautela. "Con esta lesión nunca se sabe, nunca hay nada seguro. Siempre hay que hacer prevención y a veces te operas y no es la solución, pero no ha sido mi caso. Me encuentro bien y tengo buenas sensaciones", aseguró.

Junto a Carles Gil también ha recibido esta mañana el alta médica Adrián, que ha superado sus problemas en el hombro y estará disponible para Cristóbal Parralo de cara a recibir al Athletic en Riazor.