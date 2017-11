Cristóbal: "Hay que mantener la agresividad durante todo el partido y no dejarnos ir"

Cristóbal Parralo espera que el Deportivo sea capaz de mantener un alto nivel competitivo los 90 minutos frente al Athletic, algo que no consiguió ante el Málaga. "Puede ser que haya momentos de desconexión. La intensidad y la concentración tienen que estar durante todo el partido. Son aspectos que se trabajan. Tenemos que ser capaces de mantener todo el partido el ritmo, la concentración, la intensidad, la agresividad y no dejarnos ir, que este es también el problema", señaló esta mañana en Riazor.

"Ganar es importantísimo siempre. Jugamos en casa. Hay que dejarlo todo en el campo y conseguir el resultado positivo", añadió el técnico del Deportivo, que también se refirió a la situación de Florin Andone. "Está trabajando bien. Habrá partidos para jugar con dos delanteros pero ahora lo que necesitamos es buscar solidez. Apostamos por un sistema y no me gusta hacer cambios seguidos de sistema, pero no es algo cerrado. Estoy contento con el trabajo de Andone. Confiamos en él. No hay ninguna desconfianza", recalcó.

Cristóbal dedicó buena parte de la semana a corregir errores en las tareas de contención para que no se repitan. "Incidimos bastante en el tema defensivo. Estamos encajando goles en cada partido. Hemos de intentar que eso no ocurra para ganar. Cada partido tenemos la obligación de salir a ganar. No estamos en una posición cómoda como para dejar escapar puntos", argumentó sobre la trascendencia del choque de mañana contra el Athletic, que viene de jugar el jueves en Liga Europa contra el Hertha Berlín. "El rival tuvo un partido duro el jueves pero la principal preocupación somos nosotros", añadió el andaluz, pendiente sobre todo "de que nosotros juguemos como sabemos hacer".