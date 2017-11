Cristóbal quiere once 'leones'

Un Dépor competitivo los 90 minutos, no solo a ratos, y sin "desconexiones". Es lo que busca Cristóbal Parralo, que exige a sus hombres morder de principio a fin y no relajarse nunca, como ocurrió en la recta final contra el Málaga. Quiere once leones contra el Athletic para conseguir una victoria fundamental. "Ganar es importantísimo siempre. Jugamos en casa. Hay que dejarlo todo en el campo y conseguir el resultado positivo", reclamó el entrenador blanquiazul, que insistió en la necesidad de estar alerta "todo el partido" para evitar los "momentos de desconexión" que están penalizando al Dépor. "La intensidad y la concentración tienen que estar durante todo el partido. Son aspectos que se trabajan. Tenemos que ser capaces de mantener todo el partido el ritmo, la concentración, la intensidad, la agresividad y no dejarnos ir, que este es también el problema. Intentamos aprender de esos errores que se cometen para que no vuelvan a aparecer. Hemos trabajado para corregirlos, los hemos enseñado y mostrado, y esto es un proceso. A ver si los jugadores van asimilando estas cosas e intentamos cometer menos errores cada vez para ser un equipo más sólido y fiable".

Le preocupa, sobre todo, que el Dépor sea un bloque compacto, sin fisuras y difícil de batir. Por eso durante esta semana "incidimos bastante en el tema defensivo." "Estamos encajando goles en cada partido. Hemos de intentar que eso no ocurra para vencer. Cada partido tenemos la obligación de salir a ganar. No estamos en una posición cómoda como para dejar escapar puntos", recordó tras el entrenamiento que dirigió ayer en Riazor.

El Athletic también está en una situación delicada, igual que el Dépor. Viene de ganar el jueves un "partido duro" en Liga Europa frente al Hertha de Berlín, aunque Cristóbal no está tan preocupado del rival como de sacar lo mejor de su propio equipo: "De lo que nosotros tenemos que estar pendientes es de que juguemos como sabemos hacer, esa es la mayor preocupación que tengo yo. A partir de ahí, el rival tuvo un partido duro el jueves, imagino que hay jugadores que no jugaron [en Europa] y que puede que jueguen [contra el Dépor], pero mi preocupación es mi equipo".

Cristóbal celebra la recuperación de Adrián López. Reconoce que "no está al cien por cien", pero sí lo ve "a un nivel para poder aportar y ayudar". "Adrián es un jugador que puede actuar en todas las posiciones de ataque. Tiene mucha calidad, sabe lo que necesita en cada momento el equipo y puede jugar en cualquier posición de ataque porque entiende muy bien el juego", indicó sobre el asturiano.

Otro de los nombres propios al que se refirió es el de Florin Andone, hoy de nuevo suplente. "Habrá partidos para jugar con dos delanteros pero ahora lo que necesitamos es buscar solidez. Estoy contento con el trabajo de Andone. Confiamos en él. No hay ninguna desconfianza", recalcó Cristóbal.