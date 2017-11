Deportivo y Athletic, dos de los nueve campeones de Liga, se enfrentan este mediodía en Riazor en un duelo marcado por las urgencias que tienen ambos por ganar. Lo necesitan para alejarse de las posiciones peligrosas de la tabla después de un primer tercio de campeonato en el que no han sido capaces de rendir al nivel esperado. Dos históricos en apuros, separados por solo un punto y que buscan un resultado positivo para comenzar la escalada. Sobre todo el Dépor, cuya mejoría en el juego con Cristóbal Parralo no se está reflejando en la tabla. Ganó en Las Palmas y luego encajó dos derrotas seguidas sin merecerlo, ante Atlético y Málaga. Dolorosas ambas, incluso crueles por el desenlace final, la primera por la estatua de Pantilimon y la última por el error de achicarse en La Rosaleda. Allí el Dépor se dejó tres puntos que tenía en la mano, de los que acaban echándose de menos, así que hoy está obligado a vencer para no complicarse más su delicada situación.

No hay excusas pese a las numerosas e ilustres bajas que condicionan la alineación de Cristóbal. Pierde a Sidnei y Bakkali por lesión, y tampoco puede contar con los sancionados Luisinho y Guilherme. A cambio, recupera a Juanfran, Adrián y Carles Gil. Los dos primeros serán titulares en un once con varios secundarios como Raúl Albentosa, Fernando Navarro y Pedro Mosquera. El gran objetivo del Dépor será recuperar la solidez que le está faltando para ser un equipo verdaderamente fiable. Hace muchas cosas bien, sobre todo en ataque, pero le penalizan demasiado sus errores en la fase defensiva. Deberá ser contundente para no dar facilidades a un rival tan bien armado como el Athletic, un grande en horas bajas pero siempre capaz de aprovechar las debilidades del rival para golpear.

Lo demostró en Riazor la pasada temporada, llevándose los tres puntos sin merecerlo en un duelo condicionado por la tempranera lesión de Joselu tras la dura entrada de Raúl García. Le perdonaron la expulsión y acabó decidiendo el partido con un golazo. Hoy el navarro volverá a ser una de las grandes amenazas del Athletic, con mucho gol juegue o no Aduriz de inicio. Ziganda tratará de explotar la velocidad de Williams para sorprender a la inédita defensa coruñesa. Más allá de las individualidades del rival, lo que más le preocupa a Cristóbal es que el Deportivo sea capaz de mostrar su mejor versión no solo en ataque sino también, y sobre todo, en defensa.