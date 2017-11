Ziganda prevé un encuentro "de tensión y muy igualado"

El entrenador del Athletic Club, José Ángel Cuco Ziganda, subraya que encaran el encuentro de hoy frente al Deportivo con la intención de hacer un partido "redondo, en marcador y en juego" y, además, "dar una imagen mejor que en los últimos partidos fuera de casa". "Tenemos fases, pero nos falta hacer un partido completo", destacó el técnico, quien añadió que, después de haber ganado el jueves al Hertha Berlín, un nuevo triunfo ante el Dépor "podía ser un clic" para que su equipo adquiera "más confianza". Con ambos equipos separados por un solo punto, prevé un partido "de tensión". "Sabemos que no nos sobra nada a ninguno y los dos intentaremos imponer nuestro juego y nuestro ritmo. Todos estaremos concentrados y será muy igualado", añadió.

"El Dépor ha tenido siete días para preparar la táctica y nosotros, no, pero ya estamos acostumbrados. No estamos para confianzas porque en Europa aún no hemos hecho nada y tenemos que centrarnos mucho en el partido de Riazor para que no haya sorpresas", dijo.

Acerca de su rival, Ziganda destaca que con la llegada al banquillo de Cristóbal Parralo el Dépor juega "con un 4-3-3 más definido" y "un delantero específico" como Lucas Pérez que es "determinante". "Parece que Lucas ha cogido más tono y cuando están jugadores de experiencia y calidad como él, Adrián o Borges, tienen buen nivel. Sí veo un cambio de sistema, pero creo que lo que más ha cambiado es la forma de algunos jugadores", destacó.