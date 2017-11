"Encajamos demasiados goles y estamos trabajando para corregirlo"

Fabian Schär destacó la capacidad del Deportivo para igualar dos veces un marcador adverso ante el Athletic, pero no se marchó feliz porque el objetivo eran los tres puntos y finalmente el equipo coruñés solo pudo amarrar uno. "Jugábamos en casa e hicimos un punto. No estoy contento porque me hubiera gustado sumar los tres. Sí estoy contento en el sentido de que cambiamos el resultado porque veníamos de estar dos veces en desventaja", recordó el central.

El Deportivo sigue dando demasiadas facilidades a los rivales para marcar y ha encajado 25 tantos en trece jornadas, un dato que debe corregir para no sufrir hasta el final por la permanencia. "Encajamos demasiados goles. Estamos trabajando para mejorar eso. En las próximas semanas intentaremos corregirlo porque es cierto que encajamos demasiado", recalcó.

Esa fragilidad en las tareas de contención es, en su opinión, culpa de todo el equipo y no se debe únicamente a errores puntuales de algunos jugadores. "Es una cosa colectiva. Todo el equipo ataca y todo el equipo defiende. A veces hay algunas individualidades cuando encajamos pero vienen después de una serie de errores, o sea que es un tema colectivo", insistió a la conclusión del encuentro.

Durante el partido contra el Athletic el internacional suizo tuvo sus más y sus menos con el delantero visitante Aritz Aduriz, aunque él restó trascendencia a ese enfrentamiento, "nada especial", según Schär. "Simplemente nos intercambiamos palabras. Son cosas del juego", apuntó.

El central marcó ayer por segunda jornada consecutiva. Su tanto en Málaga no sirvió para sumar pero el de ayer, en cambio, valió un punto. "Como he dicho, el equipo entero ataca y el equipo entero defiende. Estoy muy contento por haber marcado pero estaría más contento por haber sumado los tres puntos en casa", añadió el defensa helvético en la zona mixta del estadio de Riazor.