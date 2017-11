"El partido nos sabe a poco, se nos ha escapado una oportunidad"

José Ángel, Cuco, Ziganda, entrenador del Athletic, reconoció ayer tras el partido ante el Deportivo que el empate le "sabe a poco" porque se le ha "escapado una oportunidad" de llevarse los tres puntos.

"Después de adelantarnos dos veces y por cómo ha acabado el partido nos sabe a poco", manifestó el entrenador rojiblanco. "La sensación en el vestuario es que se nos ha escapado una oportunidad de ganar, pero hay muchas cosas que se pueden rescatar", comentó tras el encuentro.

Ziganda afirmó que su equipo tuvo "opciones muy serias de ganar" el encuentro y lamentó que se les terminara escapando el partido de Riazor, por lo que no se mostró "contento" por el resultado final en el marcador.

El técnico señaló que el encuentro no tuvo "nada que ver" con los últimos del Athletic a domicilio en la Liga y explicó que tampoco se "ha notado" el esfuerzo del jueves en la Liga Europa.

De las acciones de estrategia que costaron los dos goles a su equipo, dijo que sus jugadores tienen que "aplicarse y aprender" para que esas jugadas no les "penalicen tanto".

Por último, sobre la lesión de De Marcos, indicó que tiene "algo en el dedo" y no supo precisar si está roto o no, pero descartó que "haya recaído de su lesión" anterior y deseó que el nuevo contratiempo "no sea mucho".