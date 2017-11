"Pudimos ganar y también perder; el empate es justo"

Fernando Navarro, novedad en la alineación ante la baja por sanción de Luisinho, cree que el 2-2 definitivo hace justicia según los méritos de Dépor y Athletic ayer en Riazor. "Ha sido un partido abierto, con alternativas. Hemos podido ganar al final, y también perder. Creo que el empate ha sido justo", afirmó el catalán, insatisfecho por el mal arranque del encuentro. "La intención era salir a por el partido, como siempre hacemos, pero a veces el equipo rival juega y te mete atrás. Es verdad que a raíz del gol hemos reaccionado y hemos jugado mucho mejor", reconoció.

El Deportivo tuvo que ir "a remolque" dos veces y, tal y como indicó Navarro, "no es fácil jugar con el marcador adverso en la situación que estamos, pero es la que hay y creo que el equipo ha reaccionado". "Hay que quedarse con eso y mejorar las cosas que todavía no hacemos bien. Es un camino largo el que queda por recorrer y seguro que vamos a mejorar", comentó el lateral. El objetivo de cara al futuro inmediato es ganar solidez y frenar la sangría de goles encajados, "el principal motivo de no ganar".

"Seguro que iremos a mejor"

El lateral cree que el Dépor será capaz de hacerse fuerte atrás: "Estamos trabajando para mejorarlo. Sabemos que para ganar partidos hay que mejorar esos datos y estamos en ello. Hace un mes que llegó el entrenador nuevo. Seguro que iremos a mejor. Se ve un patrón diferente al anterior y el equipo está cómodo con ese patrón", comentó Navarro. "En general, el equipo ha estado bien y ha sabido reaccionar. Hemos tenido al final la última oportunidad para llevarnos el partido", recordó sobre el disparo de Juanfran.