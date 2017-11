"Seguimos notando que nos falta contundencia defensiva"

El Deportivo volvió a encajar, esta vez dos goles que comprometieron la posibilidad de lograr los puntos que necesita el equipo. Fueron otra vez tantos surgidos a raíz de errores defensivos que Cristóbal Parralo no oculta. "Seguimos notando que nos falta esa contundencia defensiva", reconoció ayer después del empate ante el Athletic.

El entrenador deportivista apunta a los problemas atrás como el mayor obstáculo de los suyos, que se ven cada jornada en la obligación de marcar varios goles para enmendar sus errores. "Ya el primer día detectamos cuál era el principal problema, era que encajábamos muchos goles y dábamos muchos facilidades", reflexionó. "No solo en defensa, todo el equipo. Hay que seguir intentando mejorar esa faceta y vamos a ver si con el esfuerzo de todos lo podemos conseguir", añadió.

Cristóbal, sin embargo, no quiso individualizar esos errores y se refirió a problemas colectivos que todavía no ha conseguido solucionar desde su aterrizaje en el equipo. "Aquí ganamos y perdemos todos. Los errores da igual quién los cometa, lo importante es no cometerlos. Hay que seguir insistiendo y espero que pronto no cometamos tantos", señaló. "Solo se equivoca el que juega, el que no juega no se equivoca. Está claro que tenemos que ser más contundentes, pero no me gusta individualizar", insistió.

El técnico deportivista, sin embargo, sí se detuvo en la actuación de Adrián López, que ayer regresaba al equipo titular después de varias semanas lesionado en un hombro. El asturiano marcó el primer gol y además destacó con un partido muy completo que Cristóbal elogió. "Estoy muy contento, no solo por el juego ofensivo que ha hecho, sino también por el recorrido y la implicación que ha tenido. Estaba ayudando en banda y creando oportunidades", analizó.

También se refirió al otro jugador más destacado de los deportivistas, que ayer apareció por la zona que parece más natural para él. Fue como mediocentro cuando brilló ayer Valverde, al que Cristóbal también lanzó piropos. "Ya había visto que podía jugar en esa posición. Conozco al jugador, no me sorprende, sabía que podía hacerlo", indicó sobre el partido que firmó el joven jugador uruguayo.

Cristóbal terminó dando por bueno el resultado a pesar de que el equipo suma tres jornadas consecutivas sin ganar. Razonó el técnico blanquiazul que los dos tuvieron opciones y se podía haber dado cualquier otro marcador. "Ha sido un partido muy competido, donde una semana más logramos marcar, pero también encajamos. Nosotros con balón hacíamos daño, pero ellos también nos lo hacían", analizó. "Tanto ellos como nosotros hemos tenido situaciones para ganar y para perder. Lo más justo por lo que se ha visto en el campo es el empate", destacó acerca de la igualada que firmaron deportivistas y rojiblancos.