La "idea" de Cristóbal es que Arribas y Andone se reincorporen el jueves al grupo

Cristóbal Parralo analizó esta tarde el incidente protagonizado por Alejandro Arribas y Florin Andone ayer en Abegondo. Hoy los tuvo apartados del grupo y no los convocó para el partido de mañana en Las Palmas pero, según él, "la idea es que entrenen con el grupo ya" en el próximo entrenamiento, fijado para el jueves a las 17.00 horas en Abegondo. "De manera interna estamos intentando gestionar de la mejor manera. Fue un calentón de dos compañeros que pasa muchas veces en los equipos. Intentamos que las chispas no se conviertan en incendio", dijo el andaluz, que en un principio no tiene previsto pedir al club que les abra expediente.

Sobre su decisión de que hoy trabajaran al margen y posteriormente descartarlos para Las Palmas, dijo que "tocaba esto, y punto". "De manera interna hemos decidido que hoy no entrenarán con grupo y que mañana no viajaran. No hay que darle más importancia. Creemos que ha sido lo mejor. No espero nada más. Lo hemos aclarado todo y espero que no se vuelve a a producir. Esto hay que dejarlo apartado. Creo que está solucionado por parte del grupo. Vamos a intentar que no vuelva a suceder", añadió.