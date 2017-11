Seis fabrilistas en el entrenamiento de la primera plantilla

Seis fabrilistas participaron ayer en el entrenamiento de la primera plantilla a las órdenes de Cristóbal Parralo. Edu Expósito, Francis, Quique Fornos, Blas y One se ejercitaron con el primer equipo ayer por la mañana en la ciudad deportiva de Abegondo tras el encuentro del domingo contra el Athletic. Fue una sesión en la que los titulares hicieron trabajo de recuperación y los suplentes y no convocados se entrenaron con normalidad. La plantilla volver a trabajar esta tarde en la ciudad deportiva a partir de las cinco de la tarde antes del encuentro de Copa de mañana por la noche ante Las Palmas.