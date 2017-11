Cristóbal: "La idea es que Andone y Arribas entrenen con el grupo el jueves"

Dos días de teórico castigo. El de ayer, apartados del grupo en Abegondo; y el de hoy, sin viajar a Las Palmas para la Copa. Así espera dar carpetazo Cristóbal Parralo al incidente protagonizado el lunes por Florin Andone y Alejandro Arribas. No estarán esta noche en el estadio de Gran Canaria pero en principio el técnico cuenta con ellos para la vuelta al trabajo, mañana a las 17.00 horas en la ciudad deportiva. "La idea es que entrenen con el grupo ya", dijo en referencia a ese próximo entrenamiento programado para el jueves. El andaluz, además, indicó que no tiene previsto pedir al club que les abra sendos expedientes por lo sucedido: "Ya he tomado la decisión que tenia que tomar, y es que no han entrenado con el grupo y no viajan a Las Palmas".

Según Cristóbal, el asunto ha quedado "solucionado por parte del grupo". "De manera interna estamos intentando gestionarlo de la mejor manera. Fue un calentón de dos compañeros que pasa muchas veces en los equipos. Intentamos que las chispas no se conviertan en incendio", comentó Parralo, quien argumentó su decisión de que ayer trabajaran al margen de sus compañeros y la de no incluirlos en la lista para Las Palmas. "Tocaba esto, y punto. De manera interna hemos decidido que hoy [por ayer] no entrenarán con el grupo y que mañana [por hoy] no viajaran. No hay que darle más importancia. Creemos que ha sido lo mejor. No espero nada más. Lo hemos aclarado todo y espero que no se vuelva a producir. Esto hay que dejarlo apartado. Creo que está solucionado por parte del grupo. Vamos a intentar que no vuelva a suceder".

El técnico insistió a la hora de restar dramatismo a ese desagradable episodio. "No queremos darle mayor trascendencia ni mayor importancia a lo que ha ocurrido. Ocurre aquí, ocurre en muchos sitios y lo que queremos es que no vuelva a ocurrir. Lo que queremos es que el grupo se centre en trabajar y en preparar lo mejor posible los partidos", recalcó tras dirigir el último entrenamiento previo al encuentro de esta noche.

La remontada, "muy difícil"

Sobre la eliminatoria de Copa contra Las Palmas, en la que el equipo coruñés parte con la desventaja del 1-4 de la ida, Cristóbal reconoció que remontarla está "complicado y muy difícil, pero nosotros cada vez que nos ponemos la camiseta del Deportivo tenemos que defenderla de la mejor manera". "Vamos allí a competir de la mejor manera y a intentar dar el nivel que la gente espera de nosotros", anunció el entrenador blanquiazul.