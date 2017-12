Andone y Arribas, dos más para sumar

Florin Andone y Alejandro Arribas vuelven a ser, a todos los efectos, dos futbolistas más a las órdenes de Cristóbal Parralo. El castigo por el lance que protagonizaron el lunes en Abegondo duró dos días, tal y como tenía previsto inicialmente el técnico. El jueves se reincorporaron al grupo y, tras el entrenamiento de ayer, entraron en la lista para viajar a Sevilla. Asunto cerrado, según el entrenador andaluz. "Ya se acabó. Ya dije que iban a volver a entrenar desde el jueves. Van convocados porque creemos que pueden ayudar al equipo y son jugadores disponibles como el resto", argumentó Cristóbal, quien analizó la puesta en común en el vestuario con la que, a su juicio, el tema quedó zanjado. "Tuvimos una reunión con todo el grupo. Hablamos e intentamos corregir ciertos comportamientos. Ellos [Andone y Arribas] están implicados con el equipo, con la plantilla, y consideramos que son aptos para viajar a Sevilla e intentar ayudar al equipo".

Cristóbal espera que el Deportivo sea capaz de ser competitivo en el Sánchez Pizjuán ante un rival que cuenta con una "gran plantilla". "Ha cambiado unos cuantos futbolistas este año pero han venido otros de nivel. Mete mucha intensidad, tiene desequilibrio en las bandas y un juego aéreo muy peligroso. Tiene muchas virtudes. Lo que menos me gusta me lo quedo para mí para intentar explotar esas debilidades", explicó el andaluz sobre el rival de esta tarde. El Pizjuán es "un escenario de mucha presión", donde la afición sevillista "empuja mucho", pero en lo que está centrado el técnico no es en el rival, ni en el escenario del encuentro, sino en optimizar los recursos de los que dispone en su propio grupo: "Independientemente de contra quién juguemos, lo que más me preocupa es mi equipo".

Además de repescar a Andone y Arribas, el técnico del Dépor recupera a Sidnei para la visita a Sevilla. El brasileño recibió el alta médica de su lesión muscular tras el entrenamiento de ayer, en el que probó formando parte del once inicial durante los ensayos tácticos. Fabian Schär, que acabó conmocionado el partido del miércoles en Las Palmas por culpa de un golpe en la cara, será la pareja de Sidnei en el eje de la zaga. Ambos, según Cristóbal, están aptos para jugar desde el inicio: "Si están en la lista es porque tienen las máximas garantías de poder competir".

En la alineación también estará Fede Valverde, cuyo rendimiento ha crecido desde que juega en su posición natural, más centrado y con campo por delante para poder desplegar su fútbol: "Es un jugador con una calidad técnica grande, buen desplazamiento de balón, lee bien el juego y aporta una buena dosis de trabajo. A mí me gusta más cuando ve el juego de cara, porque puede filtrar pases y arrancar con el balón. Donde mejor le veo y se desenvuelve es jugando en el centro del campo y organizando el juego".

Pese a lo difícil que es puntuar en un campo como el Sánchez Pizjuán, Cristóbal recomienda "creer siempre" en que el triunfo es posible. "Hay que creer siempre, cada vez que jugamos. Hay que competir de la mejor manera e intentar buscar la victoria. Lo bueno que tenemos que intentar buscar es que tenemos que salir siempre con las sensaciones de que hemos podido tener opciones de ganar", argumentó el máximo responsable técnico del equipo coruñés.