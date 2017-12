"Nos ha faltado competir mejor, si no es imposible"

El entrenador deportivista, Cristóbal Parralo, se mostró especialmente contrariado por el modo en el que el equipo cayó ayer en Sevilla. El técnico blanquiazul lamentó los errores de sus jugadores y subrayó que es necesario dar un paso adelante para ser más competitivos. "Ha sido una justa victoria del Sevilla, no hay mucho que decir, nos hace falta competir mucho mejor, si no es imposible", indicó Cristóbal después del encuentro.

El entrenador deportivista lamentó especialmente la falta de concentración que dio origen al primer tanto del Sevilla poco antes del descanso. "Si no se cuidan los detalles y no se está concentrado los 90 minutos es muy difícil. De un saque de banda no nos pueden hacer ese gol. Nos ha faltado bastante", manifestó.

Cristóbal destacó la importancia de dejar atrás esos problemas para comenzar a mejorar su posición en la tabla. "Desde el primer día hemos intentado trabajar para cambiar esas cosas. No podemos seguir perdiendo partidos producto de detalles. Es lo que nos toca, seguir trabajando y mirando hacia adelante", reflexionó.

El entrenador deportivista también reconoció que a su equipo le faltó personalidad y fútbol para gobernar el encuentro y tener posibilidades de sacar algo positivo del Sánchez Pizjuán. "No hemos sido capaces de controlar el juego y de dominar el partido", admitió.

Esa situación, analizó Cristóbal, se intensificó en la segunda mitad con la ventaja en el marcador de los locales. "El Sevilla tenía el partido controlado y después con el marcador a favor más todavía, no hemos sido capaces de llegar con peligro", lamentó.

Al Deportivo le espera ahora un encuentro trascendental ante el Leganés antes de enfrentarse a Barcelona y Celta. La ambición de Cristóbal es darle la vuelta a la situación y corregir los errores que actualmente perjudican a los blanquiazules. "Aquí seguimos, ni tocados ni nada. Tenemos otro partido importantísimo esta semana. Lo único que podemos hacer es trabajar duro, venirse abajo no entra en los planes ni para mí ni para el equipo", destacó el técnico deportivista.