Arribas, ausente por "molestias en el pie derecho", según el club

Alejandro Arribas, que en los últimos días está negociando su salida del Deportivo rumbo al Pumas mexicano, acudió esta mañana a las instalaciones de Abegondo pero no salió al césped con sus compañeros sino que sea quedó en el gimnasio, según el Deportivo por unas "molestias en el pie derecho". Esa es la versión oficial, aunque el central ya transmitió a sus compañeros la posibilidad de una salida inminente. "Nos ha comentado que no sabe lo que va a pasar, que se quedaba dentro y que estaba por ver. Ahora mismo no sé si se marcha o no. Si se marcha, lo sabremos entre hoy, mañana o pasado", declaró esta mañana Lucas Pérez en la sala de prensa de Abegondo.

"Si se marcha, pues hay que darle la enhorabuena si cree que es una oportunidad para él, marcharse a México, para progresar en su carrera. Hay que darle la enhorabuena y las gracias por su trabajo aquí. Para mí es una amigo al que conozco desde hace muchos años", añadió el coruñés.

Al margen de la ausencia de Arribas sobre el césped, Zakaria Bakkali completó todas las tareas con el grupo, todavía sin el alta, así que si su evolución sigue siendo positiva podrá reaparecer el sábado frente al Leganés. Luisinho Correia y Bruno Gama avanzaron en sus respectivas recuperaciones al margen de sus compañeros. Pantilimon, que se perdió la visita a Sevilla por un esguince cóndor-costal, hizo tareas sobre el césped. Fede Cartabia, baja para el sábado por sanción, hizo trabajo individualizado y probablemente será sometido a nuevas pruebas para conocer cómo evoluciona de sis problemas de aductores y pubis.