Lucas Pérez "Si empezamos a pensar en los de abajo, mal vamos"

Lucas Pérez, centrocampista del RC Deportivo, ha afirmado este martes que si el equipo gallego empieza a "pensar" en lo que hacen los equipos que ocupan los puestos de descenso "mal" va porque, en su opinión, debe centrarse en sus propios partidos, empezando por el del sábado ante el Leganés en el estadio Abanca-Riazor.

"Si empezamos a pensar en los de abajo, mal vamos. Tenemos que pensar en nosotros, en mejorar desde ya. No debemos mirar los de abajo, no hay que mirar el ombligo del otro, sino lo que puedo hacer yo, qué puedo aportar. A mí me han educado así mis abuelos, a mejorar uno mismo, a querer progresar y luchar", comentó en rueda de prensa.

Lucas admitió que "evidentemente" el Deportivo se encuentra en "una racha mala de no ganar" y lo que pretende es "dar una alegría a la afición" para que se "vuelva a enganchar e ilusionar porque es normal que estén decepcionados".

El delantero reconoció que el equipo ha "perdido puntos por detalles" que eso "merma", pero matizó que "en la plantilla" están "convencidos" de que tienen "calidad y de sobra".

"No conozco otra manera de remediar estos errores que cometemos todos en general, porque aquí fallamos todos, que con trabajo. Lo que hay que hacer es trabajar y hacer lo que nos pide el entrenador. Somos un grupo de 25 (jugadores) y todos tenemos que arrimar el hombro y apoyar para cuando el técnico te necesite", declaró.

Para el delantero blanquiazul, que esta temporada regresó al equipo en calidad de cedido, el partido ante el Leganés "es muy importante" porque el "rival viene haciendo las cosas muy bien, en buena dinámica".

Del conjunto madrileño añadió que "compite muy bien" y está "bien trabajado tácticamente, sabe a lo que juega y le salen las cosas".

Lucas deseó que llegue "una victoria" ante el Leganés y los tres puntos permitan al equipo "remontar e ir hacia arriba" en la clasificación de LaLiga Santander.