El perfil que busca Pumas

Alejandro Arribas está a punto de finalizar su etapa como futbolista del Deportivo, el central madrileño recalará en el Pumas de la UNAM de Ciudad de México, club que leva más de dos semanas intentando conseguir la contratación del zaguero. A última hora de la noche de ayer todavía no había acuerdo entre ambas partes, pero las negociaciones se mantenían, en parte por la diferencia horaria con México. El Deportivo se ahorraría la ficha del jugador -se presume que es importante debido a que venía del Sevilla-, pero también pretende obtener una considerable contraprestación que le permita acudir al mercado de invierno. Pero, en Pumas no sobra "la plata", pues la entidad tercera entidad futbolística del país norteamericano está sumido en una profunda crisis económica y deportiva.

Arribas reúne las condiciones que están buscando los técnicos de Pumas, un central contundente, buen marcador, con dominio del juego aéreo y, además, con cierto poderío en el área adversaria en las acciones a balón parado. El equipo mexicano busca un recambio a Gerardo Alcoba, el excapitán, que acaba de abandonar la entidad para enrolarse en Santos Laguna. El central, de 33 años, es toda una institución en Pumas y Arribas parece ser un futbolista con unas características muy similares al uruguayo, que militó durante dos años en el conjunto universitario. El Patrón, como es conocido el central charrúa se despidió ayer del Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México. "Tengo 33 años cumplidos. Nunca es tarde para poder volver. Como jugador pudo ser la última vez que salí por la puerta, pero las puertas de este club todavía no están cerradas para mí", dijo en su despedida. Un adiós que le abre las puertas del club a Alejandro Arribas.

La ausencia en el entrenamiento de ayer hizo que se levantasen las alarmas y se pensase que el madrileño estaba ya de viaje camino del país norteamericano, pero no, se encontraba en Abegondo. No se ejercitó porque "arrastra unas molestias leves en su pie derecho", según explica el club en su página web. En Ciudad de México daban por hecho que el futbolista estaría ya hoy para cerrar su contratación, toda vez que Pumas empezó ya con la pretemporada para iniciar el torneo de Clausura 2018. Sin embargo, Lucas explicó ayer en la sala de prensa que su compañero había comentado "que no sabe lo que va a pasar, que estaba por ver". "Si se marcha, lo sabremos entre hoy, mañana o pasado", añadió el atacante coruñés.

El Club Universidad Nacional está sufriendo numerosos cambios en las últimas temporadas, en parte por la inestabilidad que produce su presidente, Rodrigo Ares, que ha contratado unos 20 futbolistas desde su llegada al club en mayo de 2016. Cogió a un equipo acostumbrado a jugar finales, y a ganarlas, y ahora Pumas ocuparon la cola de la clasificación en el torneo Apertura, algo inusual para un grande.