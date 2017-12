Borges: "Estamos muy ansiosos y deseosos de que llegue el partido"

Celso Borges analizó esta mañana en Abegondo la enorme trascendencia del compromiso del sábado contra el Leganés. "Es muy importante. Estamos muy ansiosos y deseosos de que llegue el partido", indicó el costarricense, que lo afronta como si se tratara de una final. "Absolutamente. Todos los partidos contra rivales directos tienen otra connotación. En casa tenemos que ganar", recalcó el mediocentro.

Alejandro Arribas estuvo esta mañana en Abegondo pero no salió al césped, según el club por las molestias en el pie derecho que arrastra esta semana. Su salida hacia el Pumas mexicano puede ser inminente y "parece que es lo que va a suceder", aunque Borges prefirió no valorar el tema "hasta que no haya una comunicación oficial".

Cristóbal Parralo rebajó la intensidad en el entrenamiento de esta mañana, más breve para algunos futbolistas que optaron por retirarse antes que el resto. Entre ellos, Luisinho, que por primera vez desde su lesión muscular hizo tareas junto al resto de sus compañeros.

Camino de los vestuarios, el lateral portugués se mostró optimista de cara a poder reaparecer el sábado frente al Leganés en Riazor (18.30 horas). Mañana, en el estadio blanquiazul, el luso hará una prueba con el grupo en el último entrenamiento previo al encuentro para determinar si está en condiciones para competir.