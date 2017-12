Asier Garitano, técnico del Leganés, cree que el Deportivo hizo más méritos que su equipo para sumar los tres puntos. "Es justo que el Dépor haya ganado. Ha sido mejor que nosotros. Ha habido una clara diferencia de intensidad, con y sin balón. No nos hemos sentido cómodos en ningún momento. Nos ha mantenido en el partido el 1-0, porque podía darse un gol en alguna jugada. No se ha dado porque el Deportivo ha sido mejor que nosotros", recalcó el vasco.

Garitano reconoció que el Leganés no fue capaz de rendir a su nivel habitual. "El Dépor ha ganado un partido bastante sencillo para ellos. No hemos estado bien", indicó el entrenador visitante, que justificó el hecho de no devolver el balón cuando Borges estaba en el suelo: "Lo avisamos a todos los equipos".