"Fuimos mejores de principio a fin; estamos muy contentos y satisfechos"

El entrenador del Deportivo, Cristóbal Parralo, mostró su satisfacción no solo por la victoria ante el Leganés sino también por la forma de conseguirla, siendo claramente superiores al rival. "Estoy muy contento por los tres puntos. Somos justos merecedores. Todos los partidos son complicados y hemos sido mejores desde el principio hasta el final", indicó el andaluz, consciente de la incertidumbre en la recta final por la mínima diferencia en el marcador. "Al no matar el partido, en cualquier situación podíamos encajar. Afortunadamente dejamos la portaría a cero, que es un dato importante para nosotros. Ellos no han tenido situaciones de gol. Nos sentimos satisfechos por el rendimiento del equipo", recalcó a la conclusión del encuentro.

Cristóbal Parralo argumentó por qué Emre Çolak no había sido titular hasta ayer. "Ha jugado otro compañero y hoy [por ayer] era conveniente que jugara Çolak. Lo ha hecho bien. Estamos contentos con su rendimiento y contentos con su trabajo. Es lo que esperamos los técnicos. Ha hecho un buen encuentro. Cada partido es distinto. Intentamos escoger a los mejores", comentó sobre la actuación del turco.

La victoria de ayer ante el Leganés "significa tres puntos importantes, pero hay que seguir". "Queda muchísima temporada por delante. Hemos ganado a un equipo que llegaba bien clasificado. Yo a mi equipo lo he visto bien, superior al rival a lo largo del partido. Estoy muy contento con el trabajo del equipo. Si queremos ganar necesitamos la dejar portería a cero", destacó sobre el hecho de no haber recibido ningún tanto por tercera vez en la temporada.

El técnico blanquiazul reconoció que "lo importante era ganar" porque había una "necesidad imperiosa" de sumar los tres puntos, si bien también valoró de forma muy positiva las buenas sensaciones que transmitió el Deportivo, que le sirven para encarar el futuro inmediato con mayor autoestima y confianza. "Refuerza mucho cuando ganas, y además de esta manera, siendo superior y no dejando al rival crear situaciones de gol. Espero que se note en los próximos partidos", añadió el preparador andaluz.

También se refirió Cristóbal a la sintonía entre el equipo y la hinchada, que por fin pudo celebrar una victoria del Deportivo, la tercera de la temporada en Riazor. "Estaba seguro de que la afición iba a estar con el equipo, como así ha sido. Tenemos que darles para que estén orgullosos. Esa es la clave, que seamos intensos y nos entreguemos. Seguro que así vamos a hacer que se sientan orgullosos del equipo", garantizó el andaluz, quien restó importancia a los problemas físicos de Carles Gil antes de ser sustituido. "Es fatiga muscular. Hizo un esfuerzo muy grande", zanjó en la sala de prensa de Riazor.