El Barcelona todavía no ha movido ficha para contratar a Yerry Mina

El tío y agente de Yerry Mina, Jair Mina, ha desvelado que el próximo rival del Deportivo, el Barcelona, "todavía no ha contactado" con el Palmeiras para poder fichar al jugador colombiano en este mercado de invierno, y ha anunciado que la cláusula de compra, que asegura poseer el club blaugrana, se alarga hasta el próximo verano.

"Todavía no se ha producido ningún contacto del Barcelona con el Palmeiras para incorporar al jugador en enero. Hasta la fecha, la situación no se define y por lo tanto es jugador del equipo brasileño, no hay ningún indicio que diga lo contrario", aseguró Jair Mina en declaraciones a Esports Cope. En este sentido, aseguró haber hablado recientemente con el secretario técnico blaugrana Ramón Robert, aunque lamenta que el Barça no se haya "definido" y explicó que "todo sigue como antes". Sí confirmó con sus declaraciones que el conjunto culé tiene una opción de compra de 9 millones de euros, pero aclaró que se mantendría para el siguiente marcado estival. "El Barcelona ha confirmado a Palmeiras de manera oficial que la opción de compra se mantiene en julio de 2018", apuntó. Para incorporarle en enero, el Barcelona debería sentarse con el Palmeiras y decirle que quiere hacer uso de la misma.