Cristóbal refuerza a Emre Çolak

Emre Çolak pide paso y Cristóbal no piensa cortarle el camino. El técnico está muy satisfecho con sus prestaciones ante el Leganés y aprovechó su visita a Radio Coruña para reforzarle con sus palabras: "Estamos contentos y deseamos que siga en esa línea. Está trabajando muy bien. Nadie le regaló nada, se lo ganó. Estamos seguros de que, metido y concienciado, tendrá continuidad en su juego y nos ayudará". Fue el primero de muchos nombres propios que afloraron en la charla. Otro futbolista que también encandiló el pasado sábado fue Adrián López. El entrenador espera más de él, no se conforma. "Nos está aportando, pero aún debe ir a más. Acabó cansado el partido porque vuelve de una lesión. Cuando tenga ritmo... Pasa lo mismo con Carles Gil".

Andone, Valverde, los porteros... No solo se habló de futbolistas que acaparan elogios o acumulan minutos, también de los que atraviesan dificultades y estaban llamados a ser importantes. Encontrarle acomodo al uruguayo es uno de los temas pendientes. Cristóbal cree que el charrúa debe esperar y tiene claro dónde colocarlo. "Tiene 19 años y está trabajando muy bien. Salvo momentos puntuales, siempre lo puse por dentro. Hay gran competencia. Si alineamos a tres mediocentros, se adapta a la posición de '8'. Si utilizamos un doble pivote, puede ocupar esos puestos". El rumano no disfrutó ni de un minuto el sábado. Su situación es difícil, no la lleva bien. "Decidimos jugar con un punta y que sea Lucas. Habrá tiempo para hacerlo con dos o si alguien baja su rendimiento... Es un gran futbolista, la posición está bien cubierta".

Cristóbal, que admitió que a su llegada intentaron "cortar el debate de los porteros porque genera desconfianza", no quiere inmiscuirse en las decisiones de la secretaría técnica, aunque desea que se oiga su voz si se acude al mercado. Cree que el equipo "necesita tiempo" y es ambicioso: "No hay que pensar que nuestra liga es mantenernos porque podemos acabar cayendo. Hay que mirar para más arriba, hay equipo para hacerlo. Si crecemos, no pasaremos apuros".