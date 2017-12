Çolak: "Espero jugar esta semana también"

Emre Çolak espera esta semana mantener el puesto en el equipo titular que recuperó la jornada pasada frente al Leganés. El centrocampista turco del Deportivo confía en que su actuación contra los madrileños le permita seguir en el once ante el Barcelona el domingo en el Camp Nou. "Espero jugar esta semana también", manifestó Çolak esta mañana tras el entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva de Abegondo.

Su regreso al once el sábado pasado fue la primera vez en la que el turco fue titular desde la llegada de Cristóbal Parralo al banquillo deportivista. Çolak se refirió a esa circunstancia y reconoció que no acaba de entender que tarde tanto en ganarse la confianza de los entrenadores. "Cuando viene un entrenador nuevo, siempre empiezo en el banquillo. No lo entiendo", reflexionó.

El técnico deportivista parece que mantendrá en el Camp Nou la misma propuesta que estrenó ante el Leganés, con Çolak de enganche. El turco, sin embargo, es consciente de que el partido se parecerá poco al disputado contra los madrileños. "Sabemos contra quién vamos a jugar. Contra el Leganés teníamos en la posesiones, en este partido vamos a tener que correr más y yo también voy a correr más para ayudar", manifestó.