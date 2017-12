Albentosa se retiró en el tramo final de la sesión por unas molestias en una rodilla

Raúl Albentosa no pudo completar el entrenamiento de ayer en Abegondo, ya que unas molestias en una rodilla le obligaron a retirarse a los vestuarios antes que sus compañeros, unos minutos antes de la finalización del ensayo. Trabajó al margen Edu Expósito, mientras que los lesionados Gerard Valentín y Fede Cartabia no salieron a los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva.